Vídeo | Crisis de vivienda: la imposibilidad de pagarse un piso

Los precios del alquiler se han disparado y ya golpean a la clase media. Además, para muchos jóvenes, acceder a un piso se ha vuelto casi imposible. Entre la inflación, la falta de vivienda y el auge del alquiler turístico, cada vez son menos los que estudian fuera de casa para ahorrar. Muchos siguen con sus padres hasta los 30 años, comparten piso o se endeudan para vivir en un espacio mínimo.

