Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Arte TV

Vídeo | Crisis de vivienda: la imposibilidad de pagarse un piso

Los alquileres se disparan, la vivienda escasea y el sueño de tener un piso propio se aleja, y hace que cada vez menos personas pueden independizarse

Crisis de vivienda
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los precios del alquiler se han disparado y ya golpean a la clase media. Además, para muchos jóvenes, acceder a un piso se ha vuelto casi imposible. Entre la inflación, la falta de vivienda y el auge del alquiler turístico, cada vez son menos los que estudian fuera de casa para ahorrar. Muchos siguen con sus padres hasta los 30 años, comparten piso o se endeudan para vivir en un espacio mínimo.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

UE Premios Nobel

Vídeo | La UE, ¿un nuevo refugio para los futuros premios Nobel?

El País
Inteligencia Artificial en los colegios

Vídeo | El uso para bien o para mal de la Inteligencia Artificial en los colegios

El País

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
escaparate
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_