El Oktoberfest de Múnich cierra unas horas por una alerta de explosivos registrada tras un incendio en una vivienda

Coches de policía aparcados cerca de la Theresienwiese, sede del festival de la cerveza Oktoberfest en Múnich (Alemania), el 1 de octubre de 2025.

La policía alemana informa de posibles conexiones entre los dos incidentes. En la casa incendiada ha fallecido una persona. El área del festival abrirá sus puertas a lo largo de la tarde

El Oktoberfest de Múnich ha mantenido sus puertas cerradas durante horas este miércoles, después de que se emitiese una “alerta de explosivos verificada”, según explicó el alcalde de la ciudad, Dieter Reiter. La alerta se ha desactivado finalmente con el aviso de que el área del festival de la cerveza reabrirá sus puertas a las 17.30, según Reiter, citado por los medios alemanes. La amenaza se produjo tras registrarse en la capital bávara una serie de explosiones y un incendio en una vivienda unifamiliar de la ciudad, en el sur de Alemania. Una persona falleció en el incidente, que desencadenó una gran operación policial y búsqueda de posibles explosivos que obligaron a clausurar el área donde se celebra el festival de la cerveza de Múnich desde el pasado 20 de septiembre.

La policía alemana, que acudió al lugar del incidente en la vivienda, afirmó que se trataba de un incendio “intencionado”, como resultado de una disputa familiar, aunque este detalle aún está por confirmar, según Efe. Las fuerzas especiales alemanas investigan el incidente, que dejó a un fallecido, en la ciudad de Baviera, después de que la policía encontrara unos explosivos en un edificio residencial de la zona.

Medios alemanes como el diario Bild señalaron un “incidente en el que se escucharon disparos y explosiones” en el norte de la ciudad, confirma Reuters. Se sospecha, según ha advertido el Münchner Merkur, que dicha alerta estaba vinculada con las explosiones y el incendio. En declaraciones a este medio, Reiter aseguró antes de levantar la alerta: “No podemos correr el riesgo de abrir el Oktoberfest”.

Agentes de policía de una unidad forense trabajan en la zona de unos vehículos incendiados, este miércoles, en Múnich. VIFOGRA (EFE)

El alcalde de Múnich también ha señalado la existencia de una carta que “se debe tomar en serio” y que guarda relación con el incidente que ocurrió en la ciudad. Se sospecha que el autor de la carta es también el presunto responsable de los hechos.

En una publicación en la red X, la policía de Múnich comunicó que estaba “investigando todas las posibilidades” y “examinando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, incluida la Theresienwiese [donde se celebra el Oktoberfest]”. Añadió que “por este motivo, la apertura del recinto del festival se ha retrasado”.

En la página web oficial del Oktoberfest, los organizadores han confirmado ese cierre temporal, como consecuencia de la explosión en el norte de la ciudad.