Prohibido pasar la cuarentena en el “paraíso tropical” de Disneylandia

Solo, pero en un paraíso. Eso pensaría un hombre de 42 años detenido en una isla privada perteneciente a la compañía Disney en Florida, cerrada a cal y canto desde hace 21 años, que tras su arresto comentó a las autoridades que le parecía un "paraíso tropical". Los agentes del condado de Orange detuvieron a Richard McGuire, el jueves pasado: les dijo que había pasado allí tres o cuatro días y que había pensado en acampar allí durante una semana, recoge Associated Press.

Tan a gusto se encontraba en el lugar que hizo caso omiso a los avisos por megafonía que le dirigieron los agentes para decirle que no estaba permitido permanecer en la zona, según el parte de detención. Pero el detenido se excusó diciendo que no había oído los avisos, que procedían de varias patrullas por tierra, mar y aire —en un helicóptero—, porque se había quedado dormido dentro de uno de los edificios abandonados, Una empleada de seguridad de Disney dijo haberlo visto usando incluso uno de las barcas de la compañía. No cabía excusarse diciendo que había entrado en la zona por despiste; asegura la empleada que las instalaciones tienen dos puertas de acceso que estaban cerradas, y varios carteles de "no pasar".

Sobre McGuire penden ahora cargos de allanamiento. Tras su detención quedó encarcelado, luego puesto en libertad tras depositar una fianza y ahora está a la espera de juicio, en junio, recoge CNN. El hombre ha recibido una seria advertencia para que no regrese a ninguna propiedad de Walt Disney.

La isla, de 4,7 hectáreas, estuvo abierta a los visitantes entre 1974 y 1999 como parte de la atracciones de Disneylandia. La popular cadena de parques temáticos ha cerrado todos sus centros en Estados Unidos durante la cuarentena por covid-19, y ha dejado temporalmente en la calle a 43.000 empleados. Sin sueldo, pero les mantiene el seguro médico.