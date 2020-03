El ataque a una concentración de Juan Guaidó deja al menos cinco heridos

El líder de la oposición a Nicolás Maduro, Juan Guaidó, visitó este sábado el Estado Lara, en la región centrooccidental de Venezuela, para invitar a sus seguidores a movilizarse el 10 de marzo en un nuevo intento de reactivar la protesta y exigir una salida a la crisis política y social a través de elecciones presidenciales. La concentración, a la que acudieron unas 2.000 personas, fue atacada por grupos armados que dejaron al menos cinco heridos. Uno de ellos es el joven Yorbis Lucena, de 16 años, que recibió un impacto una bala en una pierna. Una de las imágenes que dejó la jornada es la de un hombre armado, a menos de 50 metros de Guaidó, que lo apunta con una pistola.

La caminata organizada por militantes de partidos locales estaba por finalizar cuando fueron acorralados en la parroquia Juan de Villegas de Barquisimeto, capital del Estado Lara. Diputados y dirigente locales señalaron que en la zona había miembros de colectivos de choque del chavismo encapuchados y de las FAES, las fuerzas especiales de la Policía Nacional. También fueron atacados con botellas y piedras. El vehículo en el que viajaba Guaidó, según afirmó el dirigente venezolano, recibió nueve impactos de bala.

“Ver a la dictadura apuntarnos a mí y a nuestra gente ni me amedrenta, ni nos asusta. Cuando entré en esto sabía a lo que me exponía. Lo que no tiene perdón es que haya un muchacho de 16 años herido gravemente, cuando lo único que reclama es su derecho a vivir en libertad”, dijo Guaidó en sus redes sociales luego del incidente.

Los primeros meses de 2020 han sido de continuo hostigamiento a Guaidó. Desde el comienzo de la nueva legislatura en enero, con los bloqueos militares para impedir su ingreso al Palacio Legislativo, en los que también han actuado colectivos de choque y han agredido a periodistas, hasta el allanamiento de su oficina en Caracas, y la detención de su tío Juan José Márquez durante su caldeado regreso de la gira internacional, en el que el líder de la oposición resultó golpeado por seguidores de Maduro y nuevamente se contaron reporteros heridos en pleno aeropuerto de Maiquetía.

Luego de su gira por Europa, Canadá y Estados Unidos, en la que renovó respaldo internacional -un año después todavía es reconocido como presidente interino por más de 50 países-, Guaidó busca reanimar la protesta de calle con esta manifestación del 10 marzo. Este será, ha dicho, el punto de partida de un pliego nacional de conflicto para forzar la transición política en Venezuela.