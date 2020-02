Un famoso presentador de televisión británico sale del armario tras 27 años casado con una mujer

"Soy gay". Así de claro comienza un mensaje subido a su cuenta de Instagram Phillip Schofield, una de las estrellas del canal de televisión británico ITV, que a sus 57 años (los últimos 27 casado con una mujer) ha hecho público que es homosexual y ha pedido respeto para su esposa y sus hijas.

"Se trata de algo que ha suscitado muchas conversaciones angustiosas en mi casa", ha detallado Schofield, uno de los presentadores, junto a Holly Marie Willoughby, del programa matutino This Morning, uno de los más longevos de la parrilla de la ITV. Y a los micrófonos de esa cadena británica ha dado más detalles de su salida del armario. "Es fundamental para mí y para mi cabeza esta decisión. Conforme se lo cuento a alguien nuevo, la decisión se hace cada vez un poco más ligera", ha señalado.

Su compañera en la pantalla se sentó junto a él el pasado día 7 y leyó ante las pantallas el comunicado que Schofield había publicado horas. "Nunca sabes lo que está pasando en la vida, aparentemente perfecta, de una persona, los problemas a los que se enfrenta, su estado de bienestar interior", ha comenzado a decir Willoughby. "Ahora vais a saber lo que me ha estado consumiendo los últimos años".

El presentador ha dicho también que hacer pública su condición sexual le ha robado el sueño, y que ha pasado por momentos "muy oscuros". Lamenta el dolor y la confusión que ha causado a su familia, formada por su esposa, Stephanie Lowe, y sus dos hijas, Molly y Ruby. A ellas tres ha agradecido su reacción. "Steph se ha portado de maravilla, la quiero muchísimo", ha declarado Schofield, que también ha calificado de "asombrosamente buena" la actitud de sus hijas. "Mi familia me ha hecho más llevaderas las cosas, y me han levantado el ánimo con su amabilidad".

"Hoy en día, y con razón, ser gay es un motivo de celebración y de orgullo", ha añadido el presentador. "Y la única manera de encontrar paz interior y ver hacia dónde ir es afrontándolo y siendo honesto".

Phillip Schofield,nacido en 1962 en Oldham (Reino Unido), comenzó su carrera en Nueva Zelanda, país al que se había mudado con su familia a los 19 años. Allí se hizo popular con el espacio musical Shazam!. En 1985 volvió a su país natal su nombre empezó a sonar entre los telespectadores más jóvenes, al presentar la emisión infantil From the Broom Cupboard, junto a una marioneta de un roedor, una taltuza, llamada Gordon. También ha hecho sus pinitos en la escena, en el espectáculo Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

"Cada día en This Morning, me quedo admirado de gente que ha sido abierta y valiente frente a su verdad, y ahora es el turno de compartir la mía", ha señalado Schofield, que ha pedido comprensión y buen trato para él y los suyos: "Por favor, sean amables, especialmente con mi familia" .