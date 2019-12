Resultados de las elecciones en el Reino Unido, en directo | Johnson: “La amenaza de un referéndum se aleja”

EL PAÍS

Balance de la noche electoral en el Reino Unido. A esta hora y con un recuento a gran velocidad, a falta de un centenar de asientos por asignar, el Partido Conservador mantiene una amplia mayoría (ya por encima de los 300 escaños), quizá no tan abrumadora como decían los sondeos de la noche, arrebatando al laborismo feudos tradicionales y abriendo camino a la desconexión de la Unión Europea. Boris Johnson se acerca a obtener una mayoría absoluta (326 escaños) que le permitirá afrontar de una forma más holgada el voto en Westminster sobre el Brexit -recordemos que no todos los diputados tories apoyaron al primer ministro en votaciones anteriores-. El líder laborista Jeremy Corbyn anuncia que no volverá a presentarse y pilotará la transición en el labour.