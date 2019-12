La victoria de Johnson y el optimismo de Lagarde impulsan las Bolsas

La victoria de Boris Johnson en las elecciones de Reino Unido, que despeja en buena medida el camino del Brexit, el optimismo de Christine Lagarde en su primera reunión del consejo de Gobierno del BCE y el mejor clima comercial entre EE UU y China forman un cóctel positivo que está sentando bien hoy a los mercados. El Ibex 35, el principal indicador de la Bolsa española, ha iniciado la sesión al alza, con una subida por encima del 1,5%, al hilo del resto de parqués europeos, que han heredado las subidas registradas en Asia. Además, la libra también reaccionó con una fuerte subida, situándose en 1,35 dólares, el nivel más alto desde mayo de 2018, y frente al euro (1,207 euros por libra, máximo desde 2016).

Encabezando el Ibex, el grupo de aerolíneas IAG, matriz de Iberia, British Airways o Vueling, celebra con una subida del 10% la victoria de Johnson, que no impedirá ni mucho menos el Brexit, pero al menos despeja el camino para la aprobación por el Parlamento británico de un acuerdo para la salida ya sellado entre ambas partes. Quizá tan pronto como en enero comience la verdadera salida, con la negociación de la relación tras el divorcio.

Tras IAG, el sector bancario arranca con subidas tras el discurso de moderado optimismo de la presidenta del BCE, que ayer dirigió su primer consejo de Gobierno. Bankia, CaixaBank o BBVA se aprecian más del 2%, Sabadell roza el 3% y Santander el 4%. Bankinter se queda un poco más atrás con un 1,2%. En el otro lado, son las energéticas las que cotizan en rojo, aunque levemente: Natrugy cae medio punto, Iberdrola, 0,4% y Endesa un 0,1%.

El resto de parqués europeos también cotizan al alza. En Londres, el FTSE sube un 1,5%, mientras que el Dax de Francfort gana un 1,2%, un 1% el MIB de Milán y un 1,1 el Cac de París. Por su parte, las bolsas asiáticas también han celebrado este avance entre las potencias, con lo que el Nikkei japonés cerró la sesión del viernes con una subida del 2,55 % y el Hang Seng, del 2,24 %.

Sube la libra

Ya tras conocerse los primeros sondeos que daban una holgada mayoría absoluta a Boris Johnson, la libra comenzó una escalada que la situó en su nivel máximo en muchos meses frente al euro y el dólar. alcanzando una cotización de 1,207 euros por libra que no se había visto desde 2016, justo después del referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Frente al dólar, la divisa británica subió un 2,7% y se situó en 1,35 dólares por libra, el nivel más alto desde mayo de 2018.

Finalmente, la Bolsa de Londres no ha sobrereaccionado, pero ante la contundencia de la victoria de Boris Johnson se esperaba una fuerte subida, sobre todo en algunos valores, como los relacionados con la construcción, el sector inmobiliario, las grandes distribuidoras alimentarias o las empresas de los cinco sectores que el Partido Laborista pretendía nacionalizar (agua, energía eléctrica, transporte ferroviario, correos y la banda ancha de Internet), así como los servicios financieros.

El sector financiero apostaba por Johnson ya antes de que su victoria se confirmara. La amplitud de su triunfo es contemplada como muy positiva debido fundamentalmente a tres razones. Primero, porque acaba con la incertidumbre que desde hace tres años vive este país debido al debate sobre el Brexit: ahora sabemos que la salida de Reino Unido de la Unión Europea se consumará dentro de apenas unos días. Segundo, porque impide la llegada del laborista Jeremy Corbyn al poder, que había asustado al poder empresarial y financiero con un radical programa de izquierdas que incluía nacionalizaciones y amplias subidas de impuestos. Y, tercero, porque otorga a Boris Johnson un amplio margen de maniobra para negociar el año que viene un tratado comercial con la Unión Europea.

Este último punto se considera crucial en el mundo económico británico, para el que el Brexit es un contratiempo muy fuerte pero ya inevitable y lo importante ahora es que la salida de Europa se haga de la manera más suave y manteniendo la mayor cantidad de vínculos en el futuro.

El mundo económico británico entiende que, al haber obtenido una mayoría parlamentaria tan amplia, Boris Johnson no dependerá tanto del ala más derechista de su partido (que defiende que Reino Unido se acoja a las reglas de la Organización Mundial de Comercio y no firme ningún tratado con la UE que pueda limitar su capacidad de maniobra en el resto del planeta) tendrá las manos libres para romper su promesa de que no prorrogará las negociaciones comerciales con la UE más allá del 31 de enero de 2020, un plazo que se considera extraordinariamente corto para negociar en serio un tratado comercial ambicioso.