Estados Unidos: “No más viajes de compras ni a Disney para los líderes corruptos de Centroamérica”

Estados Unidos pretende endurecer sus castigos a los líderes corruptos en Centroamérica. Autoridades del Departamento de Estado advirtieron este miércoles de que Washington suspenderá en el corto plazo los visados de funcionarios corruptos. “No más viajes de compras o viajes a Disney para líderes corruptos. No más estudios prestigiosos en Estados Unidos para los miembros de sus familias inmediatas que se benefician de ganancias robadas”, amenazó Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés). El director del organismo evitó referirse al plan del presidente Donald Trump para designar como grupos terroristas a los carteles mexicanos. Se limitó a señalar que no han tomado “decisiones definitivas” en la lucha contra el narcotráfico en México.

“En las próximas semanas y meses, las autoridades estadounidenses suspenderán los viajes de líderes y exfuncionarios corruptos, los nombrarán y avergonzarán públicamente”, adelantó Ventrell. “Estas restricciones de por vida no solo responsabilizan a los individuos, sino que también impiden el comportamiento criminal futuro”, agregó. Las autoridades del Departamento de Estado adelantaron que serán “mucho más agresivos” aplicando los visados anticorrupción. “Esperamos que esta herramienta sea útil”, afirmó Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto de Estado para Centroamérica. Además, Washington se comprometió a continuar trabajando con los fiscales y las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador para combatir la corrupción y la impunidad.

Rodríguez aclaró que las acciones de Estados Unidos por sí solas no pueden resolver el problema de la corrupción. “Es esencial para los líderes de los gobiernos centroamericanos mostrar la voluntad política necesaria para acabar con la corrupción endémica persiguiendo a funcionarios involucrados en irregularidades sin importar qué tan conectados o de qué alto nivel sean” señaló.

El director del INL reconoció que los carteles mexicanos juegan un rol en la corrupción al utilizar fondos que proceden del narcotráfico para infectar al ambiente político y sostuvo que el objetivo de Washington es seguir conversando con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para buscar “todas las herramientas” que tienen a su disposición para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

El pasado 27 de noviembre, Trump anunció en un programa de radio que designará a los carteles del narcotráfico mexicano Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta decisión tendría consecuencias económicas, ya que estar en el listado FTO implica sanciones como el congelamiento de activos y prohibiciones de viajes, tanto a los miembros de las organizaciones criminales, como a las personas que los respaldan. A México no le gustó la ocurrencia del republicano. "Cooperación sí, intervencionismo no", respondió López Obrador. “Hasta el momento no hemos tomado decisiones definitivas, pero seguimos conversando no solo dentro del Gobierno estadounidense, por supuesto también con el Gobierno mexicano”, aclaró este jueves el Departamento de Estado al ser preguntado sobre el tema.