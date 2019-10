El debate presidencial en Argentina, en vivo

El formato no permite la respuesta inmediata de los aludidos a las críticas que reciben. .

Fernández: "Las relaciones internacionales no son sacarse fotos con los líderes", le dice a Macri.

Roberto Lavagna dice que no es cierto que las exportaciones suben y que hay más empresas dedicadas al comercio exterior, como dijo Macri.

Mauricio Macri dice que Argentina era uno de los países más asilados del mundo, con relaciones con Venezuela. "Por suerte me ocupé de trabar una relación de confianza con los principales líderes del mundo, que nos permitió organizar el G20. Y nos fue muy bien, abrimos más de 200 mercados".

Juan José Gómez Centurión. "No vamos a negociar con países que estén financiando terrorismo y narcotráfico", dice el exmilitar. También destaca su intención de fortalecer el modelo de defensa de Argentina, al que considera víctima "de décadas de desinversión".

Federico Rivas Molina

Fernández, del Frente de Todos, dice que dará prioridad el Mercosur. "Desde ese lugar discutiremos el acuerdo con la Unión Europea. No le tengo miedo a la apertura, pero no se hará a costa de las industrias de los argentinos. Yo no sé cómo es ese acuerdo, porque nunca nos lo hicieron saber".