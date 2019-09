La más joven de la dinastía Le Pen quiere romper el cordón sanitario a la derecha

“Nosotros no queremos unir a las derechas, sino a los franceses”, dice por teléfono Jean Messiha, miembro del buró nacional del Reagrupamiento Nacional (RN), formación heredera del partido tradicional de la extrema derecha francesa, el Frente Nacional (FN). Su valoración de los movimientos de Marion Maréchal, exdiputada del FN, refleja el contraste en las estrategias. “El concepto filosófico de derechas todavía existe, pero no está encarnado en un partido particular”, explica Messiha. Y recuerda que Nicolas Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, reunió a lo que algunos politólogos han definido como las tres corrientes históricas de la derecha en Francia: la liberal (o orleanista), la conservadora (o legitimista) y la popular (o bonapartista). El fin del sarkozysmo las disgregó, según este argumento. La derecha liberal se acercó al presidente Emmanuel Macron y la popular, al RN. Los Republicanos, el partido de Sarkozy, devorados en el flanco centrista por Macron y en el derechista por Le Pen, han quedado disminuidos y al borde de la irrelevancia. “Marion Maréchal es liberal en el plano económico y conservadora en cuestiones de sociedad. Y el problema es que la derecha liberal está con Macron”, dice Messiha. “De todas maneras, según tengo entendido, Marion ya no hace política: se encuentra en el plano dela reflexión, de la ‘metapolítica’. Siempre se puede discutir filosóficamente sobre la unión de las derechas. Pero una cosa es encontrar soluciones teóricas, académicas, y otra anclarlas en la política operativa. Hoy no veo alternativa al Reagrupamiento Nacional”.