Las FARC entregan información de 276 desaparecidos

Uno de los compromisos tras el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC –hoy convertida en partido político– es la entrega de información que conduzca al hallazgo de los miles de desaparecidos que ha dejado el conflicto armado tras medio siglo de confrontación. Este es, de hecho, uno de los desafíos de más largo aliento a los que se enfrenta el país, donde se calcula que han desaparecido al menos 82.000 personas, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. El partido FARC le acaba de entregar a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) los primeros datos sobre 276 de estos casos, entre excombatientes, civiles y militares.

La información fue recolectada por 71 delegados de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –el partido que heredó las siglas de la insurgencia– que desde 2017 buscaron datos en 15 departamentos entre los excombatientes. Lo hicieron con formatos diseñados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y organizaciones sociales y de víctimas. Es apenas el punto de partida de una información que deberá ser verificada.

“Este es un primer paso, un aporte importantísimo para la búsqueda de los desaparecidos, pero no es que vamos a encontrarlos a partir de este informe. Es información que aporta pero tenemos que ponerla en un proceso que es completarla, contrastarla y organizarla. Así como cruzarla con otras fuentes, como las que nos han brindado las organizaciones de víctimas”, explicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD. La Unidad, encargada de recibir información extrajudicial y de carácter humanitario, es parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El año pasado recibió registros por parte de organizaciones de víctimas acerca de 600 casos de desaparición forzada.

Los 276 casos recolectados por la FARC corresponden en su mayoría a miembros de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, seguidos de civiles y, en menor medida, militares. El 72 % son desapariciones ocurridas entre 1999 y 2007, en su mayoría en los departamentos de Meta, Tolima y Antioquia. Sin embargo, solo en 15 casos entregados hay información concreta o referencias de lugares de ubicación. “En el resto de casos, hay distinto tipo de información, principalmente los nombres de las personas desaparecidas, las familias de esas personas y algunas informaciones sobre el último contacto que se tuvo con ellas, la época y el lugar, el relacionamiento con las familias e información cartográfica que hizo el grupo para hacer la tarea”, agregó Monzón.

El delegado de la FARC, Mauricio Jaramillo, explicó que muchos casos corresponden a excombatientes. “De todas maneras nosotros haremos la identificación de todos los cuerpos de los que tengan conocimiento nuestras unidades. Estamos comprometidos”, dijo Jaramillo, que coordina el Comité Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas por parte de la exguerrilla.

El proceso de información no ha sido fácil, como ha explicado Christoph Harnisch, delegado del CICR, una de las entidades que más tiempo lleva trabajando el tema en el país andino. “Hubo resultados buenos en 2017 y 2018. Ahora hay ciertos miedos de hablar de estos temas. Primero, muchos de los exguerrilleros se dispersaron; también hay temor a palabras como inseguridad jurídica, y claramente lo que pasó a nivel nacional (se refiere a la fuga del excomandante de las FARC Jesús Santrich) impactó a estas personas. Tercero, los primeros casos de asesinatos de ex FARC por diferentes motivos, nosotros ahí no sabemos”, dijo a EL PAÍS el pasado julio.