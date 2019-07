El Brexit duro de Johnson provoca una fuerte caída de la libra en los mercados

POOL New

La apuesta del primer ministro Boris Johnson por un Brexit definitivo a finales de octubre con o sin acuerdo está provocando graves turbulencias para la divisa británica en los mercados. La libra sufre este martes un nuevo significativo retroceso, que eleva a cuatro puntos porcentuales la pérdida de la divisa con respecto al dólar desde junio, el mayor desplome mensual desde el octubre de 2016. En valores absolutos, la moneda toca su cota más baja frente al dólar y el euro en los últimos 28 meses, informa la agencia Reuters.

La determinación del nuevo líder británico a acometer la salida de Reino Unido de la UE a cualquier precio en la fecha en la que expira la última prórroga pactada con los Vientisiete -el 31 de octubre- ha provocado turbulencias también en el mercado de bonos de deuda irlandesa, en su peor registro con respecto a los alemanes.

Downing Street advirtió ayer a los socios europeos que el primer ministro no está dispuesto a mantener reuniones bilaterales con sus homólogos europeos si la UE no renuncia primero a la cláusula de salvaguarda para la frontera irlandesa que quedó incluída en el acuerdo de retirada firmado por el Ejecutivo de Theresa May con los Veintisiete.

Johson sí mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo irlandés, Leo Varadkar, en la que aseguró que su preferencia es una salida con acuerdo.

El líder británico también afronta graves fricciones territoriales en el seno del mismo Reino Unido, como quedó evidente ayer durante la visita oficial en Escocia, territorio que observa con mayoritario recelo una salida de la UE, maxime sin acuerdo.

Además, su mayoría parlamentaria en Westminster corre el riesgo de verse reducida a tan solo un escaño el próximo día 1 de agosto, cuando los conservadores tiene serias posibilidades de perder unas elecciones supletivas.