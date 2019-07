Debate de investidura sobre la candidata a presidir la Comisión Europea, en directo

EL PAÍS

Von der Leyen no ha sido nunca candidata a las elecciones europeas. No ha dirigido jamás un Gobierno, por lo que es desconocida fuera de Alemania. Su experiencia política dice poco sobre su capacidad de afrontar los desafíos actuales, desde la inmigración hasta el calentamiento global, pasando por el Brexit. Sus posiciones en materia medioambiental, en el mejor de los casos, no están claras, y en el peor, son inexistentes. Su mandato como ministra de Defensa ha sido muy criticado. Entonces, ¿por qué se ha propuesto su nombre? Alberto Alemanno, profesor titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo en la École des Hautes Études Commerciales de París, responde.

"La experiencia política de Ursula von der Leyen dice poco sobre su capacidad de afrontar los desafíos actuales, desde la inmigración hasta el calentamiento global, pasando por el Brexit"