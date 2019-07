China reacciona con furia tras el asalto estudiantil al Parlamento de Hong Kong

M. V. L

Una de las grandes interrogantes que penden sobre el incidente es por qué la policía se inhibió y no impidió que los manifestantes rompieran las cristaleras y forzaran las puertas durante horas, antes de irrumpir en la sede. Un comportamiento opuesto al que había mostrado en otras protestas: incluso esa misma mañana había disuelto una primera concentración juvenil lanzando gases lacrimógenos.

Esa inacción ha disparado las conjeturas acerca de que se trató de una trampa de la policía —ordenada por el Gobierno de Lam, y quizás por el propio Pekín— para azuzar a los manifestantes y poder presentarles ante la opinión pública como un grupo de gamberros minoritario. O para, llegado el caso, poder acusarles de cargos mucho más duros.

El jefe de la policía, Stephen Ho, asegura que sus agentes, parapetados dentro, “defendieron durante ocho horas” la sede pero a las nueve de la noche, la hora en que irrumpieron los jóvenes, “ocurrieron varias cosas que obligaron a una retirada táctica temporal”, entre ellas “el uso de tácticas violentas” para levantar la cortina de acero que bloqueaba la entrada a los manifestantes y el temor a provocar una avalancha de gente en el interior del edificio que hubiera podido tener graves consecuencias.

Si se trataba, efectivamente, de una trampa para que los jóvenes perdieran el apoyo del público, en principio no parece haber funcionado. Los curiosos que se acercaban al parlamento aseguraban entender por qué los manifestantes recurrieron a medidas extremas.

“La pregunta es ¿dónde estaba la policía? ¿Por qué no intervino antes?”, se pregunta Fong, un pequeño empresario convencido de que se trató de un ardid contra los manifestantes. “No aplaudo lo que estos chicos han hecho, pero entiendo el porqué. Estos meses ha habido manifestaciones masivas pacíficas, pero el gobierno no ha respondido. A ellos les parecía que no había otra opción”.

Dorothy Wong, portavoz de la asociación Padres de los Paraguas —así llamado por el movimiento estudiantil de 2014— se mostraba de acuerdo. “Lo que pasó ayer [por este lunes] fue muy triste. Los jóvenes están demasiado frustrados. Han estado esperando una respuesta durante dos meses. Han intentado todo lo que han podido, diferentes actividades, para presentar sus reclamaciones, y no han recibido respuesta. Están frustrados, están cansados, y no pueden encontrar una solución. No decimos si lo que han hecho es bueno o malo, no juzgamos. Pero lo entendemos”.