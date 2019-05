La sombra de la corrupción acecha al nuevo hombre fuerte de Argelia

FRANCISCO PEREGIL

El profesor emérito de la universidad de Lyon Lahouari Addi escribió en su página Facebook el siguiente análisis sobre el funcionamiento del Estado argelino: “Gaid Salah insiste sobre dos palabras en sus discursos: respetar la Constitución y combatir la corrupción. (…)”. Sin embargo, señala Addi, el pueblo desea una Constitución que garantice la separación de poderes, mientras en Argelia todos los poderes están supeditados al militar, según el profesor.

“El derecho divino que tienen los generales [en Argelia] para designar presidentes y otros responsables del Estado a través de elecciones amañadas les sitúa automáticamente por encima de la ley y de la justicia. Los generales argelinos no son forzosamente todos corruptos, pero tienen tal poder en este sistema político que son atrapados por la corrupción. No es un problema de personas. (…) La estructura del sistema hace que los generales sean solicitados para proteger a un clan contra otro. (…) Los civiles no tienen ningún poder si no se benefician de la protección de un general. El propio Gaid Salah ha protegido a Said Buteflika (hermano del expresidente y actualmente en prisión) e indirectamente a [los empresarios] Ali Haddad y los hermanos Kuninef [todos ellos, actualmente encarcelados]”.