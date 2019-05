Los ultraconservadores polacos avanzan en las elecciones europeas

Los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) avanzan en Europa y lideran los comicios de este domingo en Polonia con el 42,4% de los votos, mientras Coalición Europea (KE), una alianza de cinco partidos capitaneada por el liberal Plataforma Cívica obtiene el 39,1% y pasa a ser la segunda fuerza más votada, según la encuesta de Ipsos publicada al cierre de los colegios electorales. El sondeo muestra la entrada en el Parlamento Europeo de Wiosna (Primavera), una formación de centro creada a comienzos de año (6,6%), y de la ultraderechista Konfederacja (6,1%). La participación había alcanzado ya a las cinco de la tarde una cifra récord para unos comicios europeos en Polonia (32,51%).

Tras una campaña marcada por los temas nacionales y agitada por los escándalos de pederastia en la Iglesia católica los comicios son significativos para Polonia porque constituyen un termómetro ante las legislativas de otoño, en las que el PiS busca revalidar su mayoría absoluta. “Las elecciones son un test decisivo sobre la popularidad del Gobierno. El ganador recibirá un impulso para los comicios nacionales”, afirma Melchior Szczepanik, analista del programa de la Unión Europea del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM). Las elecciones locales del pasado mes de noviembre supusieron un revés para el PiS, que no consiguió la victoria en ninguna de las grandes ciudades.

La jornada electoral ha transcurrido sin incidentes en el país. "Yo voto porque estar en la UE me ha permitido viajar, estudiar en París y creo que es un privilegio", afirma Monika, una joven de 25 años, a la salida de un colegio electoral en el centro de Varsovia. Con un censo de 3.000 personas, el goteo de electores allí ha sido constante durante todo el día.

El partido que lidera en la sombra el ultracatólico Jaroslaw Kaczynski, enfrentado a la Unión Europea por la política comunitaria de reparto de refugiados, las injerencias en el sistema judicial o el cuestionamiento de los derechos de algunos colectivos, como el LGTBI, ha tratado de suavizar su discurso euroescéptico durante los últimos meses.

Consciente de que la mayor parte de la población ve positiva la presencia en la UE (un 70%, según una encuesta reciente de YouGov para EL PAÍS), su lema de campaña ha sido “Polonia es el corazón de Europa”, pero siempre marcando distancias con la Coalición Europea. “El PiS alertaba sobre el apoyo de KE a unirse a la eurozona, convencido de que eso no sentaría bien a su electorado. Las encuestas indican que dos de cada tres polacos no quieren que el país adopte el euro”, asegura Szczepanik. En el mes de abril, el propio Kaczynski afirmó que Polonia no tendría la moneda común hasta que “su nivel de riqueza se acercara al de Alemania”. A su vez, Coalición Europea ha buscado retratar a Ley y Justicia como un partido “aislado” en Bruselas y que ha establecido “muy malas relaciones” con los principales estados miembros, señala el experto. Polonia se integró en la UE en 2004, es el país que más fondos comunitarios recibe y se ha convertido en la sexta economía de la Unión.

Hasta ahora, el PiS ha formado parte del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos; sin embargo, el primer ministro polaco, Mateuz Morawiecki, afirmó el pasado viernes en declaraciones al diario Polska Times que está abierto a negociar una alianza parlamentaria con la Liga de Matteo Salvini —que busca liderar la extrema derecha en Europa— y el español Vox, aunque también descartó un acuerdo con cualquier grupo que tenga entre sus miembros a la formación de la francesa Marine Le Pen, Agrupación Nacional. Por su parte, los cinco partidos que componen la Coalición Europea podrían integrarse en diferentes grupos dentro del Parlamento. El principal, Plataforma Cívica, ha estado hasta la fecha dentro del Grupo del Partido Popular Europeo.