Los populares europeos lograrían en las elecciones a la Eurocámara alrededor de 174 escaños y les seguirían los socialdemócratas, con unos 149 asientos, los liberales de ALDE y el partido de Macron (99). Irrumpiría en cuarta posición el nuevo grupo ultranacionalista que impulsa Matteo Salvini, donde estarían el partido de Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional) y Alternativa para Alemania (AfD, 76). Les seguirían los conservadores de ECR (Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, 63), los Verdes (55) y la izquierda de GUE/NGL (49). El Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Brexit Party, la escisión de UKIP liderada por Nigel Farage, obtendrían entre ambos 43 escaños. Otras formaciones de derecha radical, entre las que estaría Vox, obtendrían unos 11 europarlamentarios.

Esta estimación es un promedio de tres proyecciones de European Elections Stats, Politico y el propio Parlamento Europeo. Las tres usan una metodología similar: se calculan agregando encuestas de cada país —sobre las elecciones europeas, si existen— y aplicando luego el método d’Hondt para estimar los escaños correspondientes. Es un ejercicio de aproximación razonable. En 2014, estimaciones parecidas cometieron un error medio de 9 escaños por grupo. Estos pronósticos ofrecen algunas conclusiones.

Los dos grandes partidos retroceden. Populares y socialdemócratas sumaron 412 escaños en 2014, pero ahora se quedarían por debajo de 330. Seguirán siendo las dos grandes fuerzas del Parlamento Europeo, pero pierden la mayoría por primera vez en la historia.

Seguirá habiendo una mayoría europeísta. Salvo que se produzca una gran sorpresa, la suma de populares (PPE), socialistas (S&D) y liberales superará los 376 diputados que dan la mayoría. Es posible que PPE y S&D sumen también con los Verdes. Entre estos cuatro grupos controlarían casi dos tercios de la Cámara.

Los diputados euroescépticos podrían ser un tercio. Según el mercado de predicción de Good Judgement para Eurasia, los partidos que se oponen a una mayor integración europea rondarán el 20% o 25% en el nuevo Parlamento Europeo. Según Politico y European Elections Stats, los euroescépticos serían un tercio de la Cámara y mejorarían sus últimos resultados en dos puntos.

Las fuerzas de extrema derecha subirían ligeramente. Entre el EAPN (Alianza Europea de Pueblos y Naciones, en sus siglas en inglés) de Salvini y otros partidos de extrema derecha superarían los 80 escaños, sin contar los 63 asientos de ECR. Con la clasificación de European Elections Stats, que incluye más partidos, la extrema derecha rondaría 170 escaños (15 más que en 2014).

Los partidos por países

La estimación de European Elections Stats, que mantienen Camille Borrett y Moritz Laurer, ofrece datos de sus estimaciones para cada país, cada grupo y cada partido. Puedes consultarla en el siguiente gráfico interactivo, que representa el tamaño aproximado de cada formación.

El partido que más parlamentarios aportaría a la Eurocámara sería la CDU de Angela Merkel, con unos 28 escaños. Le seguirían con 25 la Liga de Matteo Salvini, el partido polaco Ley y Justicia (PiS) y el Brexit Party de Nigel Farage. A continuación, quedarían los partidos franceses de Marine Le Pen (23) y el de Emmanuel Macron (22). Entre estos cinco hay una formación euroescéptica y dos de extrema derecha. Solo hay una del grupo popular y ninguna socialdemócrata. Las cosas mejoran para ambos partidos si observamos los 15 primeros: entran los socialistas de Italia, España y Alemania y los populares de Polonia, Hungría y Francia.

Metodología. Para realizar el promedio de escaños de cada unos de los grupos en el Europarlamento hemos tomado los promedios publicados por el propio Europarlamento y las webs especializadas European Election Stats y Politico. Con respecto a 2014 dos grupos europeos —EFDD y ENF— han desaparecido y sus integrantes se han repartido en distintas formaciones. Algunos de ellos han formado un nuevo grupo, el EAPN de Salvini; otros han aterrizado en ECR o se han alineado con el Movimiento 5 Estrellas, que de momento no cumple con los requisitos mínimos para poder formalizar un grupo parlamentario. Para simplificar el análisis y la visualización de los datos hemos mantenido los grupos tradicionales (PPE, S&D, ALDE, GUI/NGL y Los Verdes), añadiendo el nuevo grupo EAPN y definiendo otras tres agrupaciones por afinidad ideológica o no asignación a otros grupos: Movimiento 5 Estrellas y el Partido del Brexit; partidos de extrema derecha no asociados con EAPN —como Vox, los griegos de Amanecer Dorado o los hungaros de Jobbik— y el resto de partidos: moderados y de izquierdas.