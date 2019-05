Europeos residentes en el Reino Unido protestan por las trabas para votar

Decenas de ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido han protestado ante la imposibilidad de participar en las elecciones al Parlamento Europeo, que se han celebrado este jueves en todo el país. A las pocas horas de que se abrieran los colegios electorales, el hashtag #deniedmyvote (mi voto denegado) era ya tendencia en la red social Twitter.

Agata Patnya, una abogada polaca especializada en inmigración y derechos humanos, escribía en su cuenta de la red: "Rechazada esta mañana en el colegio electoral. Me han dicho que debía votar en mi Estado de la UE. Me registré antes de la fecha límite. Y llevo viviendo aquí desde 2005. He votado antes muchas veces. Este es mi Estado de la UE".

Los expertos achacan lo sucedido a errores burocráticos, un envío insuficiente de información y papeletas a los domicilios de los votantes y, en algunos caso, a retrasos a la hora de inscribirse en el censo. Los continuos retrasos y prórrogas en la fecha del Brexit, previsto en un primer momento para el 29 de marzo y aplazado finalmente al 31 de octubre, han obligado al Gobierno de Theresa May a celebrar, a destiempo y a desgana, unas elecciones al Parlamento Europeo en las que nadie había pensado, tres años después de que la mayoría de británicos votara en referéndum a favor de la salida del país de la Unión Europea.

Los ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido debían rellenar y hacer entrega de dos formularios si deseaban participar en estos comicios. En el primero, se registraban en el censo. El segundo era una declaración de su intención de votar en este país. Ambas debían ser devueltas, una vez cumplimentadas, a las autoridades electorales locales.

La Comisión Electoral se ha justificado alegando que ya adviitó al Gobierno cinco años antes de los problemas que podían surgir por la falta de preparación e información. Expertos legales vaticinan una cascada de denuncias contra la administración británica por haber conculcado el derecho de los ciudadanos al sufragio activo.

Claude Moraes, europarlamentario laborista británico y presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, ha anunciado su intención de dirigir una protesta por escrito al ministro del Interior, Sajid Javid. "El Gobierno era consciente de que estos comicios eran particularmente sensibles para estos ciudadanos", ha dicho. "No pudieron participar en el referéndum del Brexit, no pudieron participar en las elecciones generales y querían hacerlo de forma masiva en estas elecciones", ha dicho.

La organización The3million, que surgió después del referéndum del Brexit para defender los derechos de los ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido, ha preparado en su página web un formulario modelo en formato PDF para que los afectados puedan dirigir sus protestas expresamente a la Comisión Electoral Central.

Las quejas han sido centenares, aunque no todos los ciudadanos originarios de otros países comunitarios se han sentido igual de ofendidos. La usuaria de Twitter @Arwenstar, quien se define a sí misma como ciudadana francesa que vive en el Reino Unido, escribió: "Este hashtag #DeniedMyVote me resulta extraordinario. Os negáis a vosotros mismo el voto al no estar preparados. Qué gracioso que ocurra esto a ciudadanos de la UE que son firmes defensores de la permanencia del Reino Unido. Si vivís en este país, informaos de cuál es el procedimiento".

Al rastrear algo más su cuenta, quedaba claro que se trata de una gran defensora del Partido del Brexit, recién fundado por el ultranacionalista Nigel Farage, y a quien todas las encuestas vaticinan una gran victoria en estos comicios.