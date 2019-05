Cuando la revista Forbes reveló que Fidel Castro era “más rico que muchos reyes y con una fortuna similar a la de algunos sultanes” y en 2016 lo definió como el “séptimo mandatario más acaudalado del mundo” con una fortuna de 900 millones de dólares derivada de empresas como CIMEX (grupo económico que incluye tiendas minoristas, servicios de transporte marítimo), Medicuba (una importadora y exportadora de productos médicos, ligada al Ministerio de Sanidad de Cuba) o recintos ciudadanos como el Palacio de Convenciones de La Habana, entre otras tantas más, comprobé una vieja teoría personal: detrás de cada tirano hay un ladrón.

Recientemente me invitaron a impartir una conferencia en Panamá, donde mis anfitriones, unos distinguidos abogados, me mostraron el banco en el cual las hijas de Hugo Chávez y Maduro tenían depósitos valorados en casi 3.000 millones de dólares en total. Uno de ellos me aclaró: “Quien piense que cuando derroquen próximamente a Maduro, éste va a regresar a conducir el camión con el que se ganaba la vida antes de entrar en política, está en un grave error, es multimillonario en dólares y tiene garantizado un próspero futuro para él y los suyos”.

¿Otro comunista cubano multimillonario? A Raúl Castro se le acreditan mas de 400 millones de dólares provenientes de la venta de armas y petróleo, participación en empresas turísticas y cadenas de tiendas comercializadoras en dólares, además de un inmenso rancho ganadero en Panamá.

Imposible dejar en el tintero el libro La vida oculta de Fidel Castro, escrito por Juan Reinaldo Sánchez, quien fuera su agente de seguridad entre 1977 y 1994, en donde explicó su afición al mar y la tenencia de cuatro yates (uno bautizado como Aquarama II, construido con madera procedente de Angola), numerosos botes de pesca, una marina que no tendría nada que envidiarle a las de Saint-Tropez, así como la propiedad de más de 20 mansiones, donde se escondía de modo que pocos supieran el lugar en el que iba a dormir por miedo a ser asesinado.

¿Más fortunas de tiranos? El periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung calculó la fortuna personal de Yasir Arafat, líder de la organización palestina, en unos 300 millones de dólares derivados de una planta embotelladora de Coca Cola, una compañía telefónica tunecina, hoteles y diversos fondos financieros. La misma revista Forbes Magazine colocó a Arafat en la sexta posición en una nueva categoría reservada para “reyes, reinas y déspotas", con cientos de millones de dólares depositados en cuentas suizas.

Con independencia de la riqueza personal de los tiranos, las ventajas de las dictaduras latinoamericanas se reflejan en el brutal crecimiento fundamentalmente del puerto de Miami. En una reciente conferencia con desarrolladores inmobiliarios de la ciudad más impresionante de Florida, escuché a uno de los participantes la siguiente idea: “A más dictaduras latinoamericanas, a más corrupción y desastres económicos en el cono sur, a más políticos como Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales, Kirchner y señora, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y López Obrador, más capitales para Miami que habrán de convertirse en más rascacielos, más expansión del puerto y en más bienestar generalizado y en más miseria y desesperación en los países suicidas exportadores de su riqueza. Nuestra apuesta, la de los agentes financieros del sur de la Florida, no sólo consiste en el caos de los Gobiernos o dictaduras hemisféricas, no, ¡qué va!, en el caso de México, nuestros deseos incendiarios vas más allá, pues elevamos nuestras plegarias por el éxito del narcotráfico y de cualquier tipo de desorden que ahuyente a la inversión extranjera y al turismo para que recibamos millones de dólares en busca de refugio ante las agresiones comunistas del tal AMLO. A más incertidumbre política en México, más capitales para Miami. ¡Bravo! Nos interesa que AMLO insista en sus políticas: nos conviene...”

¿Conclusión? A más catástrofes económicas en América Latina, a más pánicos financieros, a más comunismo, a más dictaduras políticas, a más inestabilidad social, a más penetración del narco, a más FARC en el continente, a más desorden e ineficiencia institucional, a más corrupción, más, mucho más bienestar para Miami, lo anterior, sin menospreciar el Estado de Derecho prevaleciente en Estados Unidos y el talento del Gobierno para la expansión urbana. Bienvenidos los AMLOs latinoamericanos...