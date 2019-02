El Parlamento desvincula las ayudas de una intervención en Venezuela

La llegada de ayuda humanitaria a Venezuela no debe provocar un enfrentamiento a pesar de que los militares tendrán en sus manos la decisión final sobre su ingreso en el país. Ese es el mensaje lanzado este martes por la oposición al régimen de Nicolás Maduro, que trata de disipar el fantasma de una intervención o un choque social agitado por el chavismo y sobre todo desvincularlo del envío de medicinas y alimentos. Mientras los camiones cargados con esos productos están a punto de llegar a la frontera colombiana, el Parlamento se reunió para coordinar el operativo.

"No queremos que la ayuda humanitaria sea motivo de confrontación”, resaltó el diputado Miguel Pizarro, presidente de la comisión especial encargada del seguimiento de los envíos, que se harán a través de Colombia, Brasil y una isla del Caribe. “No vamos a discriminar la ayuda por colores políticos, no vamos a partidizar la ayuda, no se trata de discursos vacíos para que nos aplaudan, sino de ayudar efectivamente a niños, a mujeres en estado de gestación, adultos mayores, pacientes”, aclaró el dirigente del partido Primero Justicia.

La declaración de intenciones es importante porque trata de desmontar la retórica del oficialismo. Maduro califica la llegada de ayudas de “agresión” de la Administración de Donald Trump, que se implicó en esta primera remesa a través de la agencia de cooperación estadounidense USAID. El líder chavista siempre se ha negado a aceptar apoyo de los países críticos con su Gobierno pese a la quiebra estructural que golpea a la economía del país y a una escasez crónica. “Venezuela no es un país de mendigos”, llegó a decir. Aunque acude con regularidad a los Gobiernos de Rusia, China y Turquía en busca de liquidez, aceptar ahora las ayudas acordadas tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino supondría la admisión más evidente del fracaso de su gestión. Por eso oficialismo quiere evitarla vinculándola a las especulaciones sobre una invasión militar.

Pizarro rebatió que “la ayuda humanitaria no es una limosna, es una necesidad urgente” y recordó que se trata de un reclamo que la oposición lleva años haciendo al Gobierno. Su llegada nunca había estado tan cerca, pero la reacción de las fuerzas armadas en la ciudad de Cúcuta, principal puerto fronterizo entre Colombia y Venezuela, aún es una incógnita.

“Línea roja”

Simular que no hay una crisis solo beneficia a quienes han generado esa crisis, en opinión de la oposición, que en cualquier caso reconoce que se trata solo de un primer paso insuficiente para resolver la carestía. De momento, llegarán medicamentos y suplementos nutricionales necesarios para la atención temprana de niños, mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Un panorama que los militares observan a diario. “Ustedes saben que hay una línea roja, saben bien que hay un límite, saben que medicinas, alimentos e insumos médicos son esa raya roja”, incidió el presidente de la comisión.

El Parlamento se hará cargo de la coordinación, pero no pretende convertirse en una institución humanitaria, por lo que Intentará empoderar a otras instituciones, redes de voluntarios e iglesias. Cáritas, por ejemplo, ya ha anunciado que se sumará a la iniciativa con la condición de que se ciña a “los principios de respeto a los derechos humanos”.

La Asamblea Nacional, declarada en desacato por el Gobierno y permanentemente acosada por el chavismo, aprobó también la llamada “Ley del Estatuto que rige la transición hacia la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución”. Con esa norma, explicó Guaidó, se sientan las bases jurídicas para poner en marcha el proceso posterior a la “usurpación” de Maduro. Para acelerar ese relevo, que aún no se ha dado pese al total y absoluto choque institucional que vive el país desde hace dos semanas, la llegada de la ayuda humanitaria tiene una función clave. Colocar ante un dilema a los funcionarios encargados de recibirla o rechazarla. Si las cajas cruzan la frontera, su autoridad quedaría tocada. En cualquier caso, el envío reflejará el fiasco de su gestión.