Los 1.544 kilómetros cuadrados de Canadá en manos de Estados Unidos por un error en un mapa de 1783

“Haz a América grande corrigiendo este grave error de cálculo”. Así reza una petición lanzada el 30 de diciembre en la página web de la Casa Blanca, en el apartado We the People, el sistema de solicitudes ciudadanas creado por la Administración de Barack Obama en septiembre de 2011. El mensaje no tiene que ver con la ubicación de ojivas nucleares o con fallos en el presupuesto federal; consiste en devolver al vecino del norte, Canadá, una zona de 1.544 kilómetros cuadrados, 319 en tierra firme y 1.225 en aguas de un lago.

Conocida como Northwest Angle, esta zona está ubicada entre las provincias canadienses de Manitoba y Ontario, pero pertenece al Estado de Minnesota. Dejando de lado a Alaska, es el único punto de Estados Unidos que está situado al norte del paralelo 49. El censo más reciente indica que cuenta con 120 habitantes; casi todos trabajan en albergues para la pesca deportiva. A falta de un servicio de transbordador, las personas deben pasar por territorio canadiense antes de llegar a otras poblaciones estadounidenses, informando del acceso a las autoridades de ambos países por videoconferencia dentro de una caseta. Asimismo, los niños que concluyen la educación primaria tienen que recorrer 96 kilómetros en autobús para proseguir sus estudios en la población de Warroad (Minnesota).

Sin embargo, la petición a la Casa Blanca no presenta como punto central esta dificultad en los desplazamientos. “Los negociadores de la frontera inicial entre Canadá y Estados Unidos comprendieron mal la geografía del área”, señala la petición. La línea divisoria fue trazada entre británicos (que controlaban Canadá) y estadounidenses en 1783, poco tiempo después de la firma del Tratado de París que puso fin a la guerra de independencia de Estados Unidos. Y, en efecto, la extraña ubicación del Northwest Angle se dio a raíz de un error topográfico. Británicos y estadounidenses utilizaron un mapa de la zona realizado en 1755 por John Mitchell, un médico y botánico con limitados conocimientos en geografía. Mitchell dibujó erróneamente el lago de los Bosques (que baña el Northwest Angle por el norte) en forma de óvalo en vez de reflejar con precisión las distintas bahías y otros accidentes del área.

No es la primera vez que la anexión del Northwest Angle a Canadá surge como tema. En 1998, Collin Peterson, un asambleísta demócrata de Minnesota, propuso una enmienda constitucional para que los habitantes de esta zona votaran sobre su pertenencia a Estados Unidos. La solicitud de Peterson se dio en el marco de una disposición del Gobierno de Ontario, que prohibió la pesca en el lago de los Bosques a personas que se alojaran en centros turísticos fuera de Canadá. No obstante, el problema se resolvió y la idea del demócrata cayó en el olvido.

La petición presentada a la Casa Blanca debe superar las 100.000 antes de este martes 29 de enero para obtener una respuesta oficial. Sin embargo, esto no quiere decir que cualquier acción específica vaya a ponerse en marcha. Hasta el momento, unas 5.500 personas han rubricado la solicitud, por lo que resulta muy poco probable que la meta se alcance.

La iniciativa no emociona, según algunos medios locales, ni a los propios habitantes del Northwest Angle. Judy Risser, que lleva viviendo en la zona desde hace 46 años, señaló al diario The Star Tribune de Minnesota: “No tengo nada contra los canadienses, pero soy una ciudadana de Estados Unidos y me gustaría seguir siéndolo”. Por su parte, Lisa Goulet, propietaria de un albergue para pescadores, comentó a la cadena canadiense Global TV: “Si quisiera cambiar de ciudadanía, me mudaría a Canadá. No entiendo cómo podría funcionar lo que piden. En realidad, no lo estamos tomando muy en serio”.