Israel reconoce a Guaidó como líder de Venezuela

Israel se ha sumado este domingo a los países que reconocen como líder político de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el dirigente opositor Juan Guaidó, frente al presidente Nicolás Maduro. “Israel se une a Estados Unidos, Canadá y a la mayoría de los países de América del Sur y de Europa para reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela”, dijo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en una lacónica declaración grabada en vídeo.

El Gobierno israelí no precisa el alcance de su reconocimiento a la figura de Guaidó, al que no califica de presidente interino, ni hace mención al ultimátum presentado por los principales países europeos para que el Ejecutivo chavista convoque con urgencia elecciones libres para desactivar la crisis. Con su declaración pública, el primer ministro sitúa a Israel como uno de los pocos Estados no americanos ni europeos en alinearse con la oposición venezolana frente al oficialismo.

La prensa hebrea destaca que la decisión de Netanyahu se ha producido tras las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre sus aliados para que corten relaciones económicas con el Gobierno de Caracas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, urgió el sábado a la comunidad internacional a tomar partido en favor de Guaidó.

Israel había preferido mantener silencio desde que estalló la crisis política en Venezuela para no perjudicar a la colonia judía en el inestable país latinoamericano. En Venezuela residían hasta 1999, cuando el presidente Hugo Chávez inició su primer mandato, unos 25.000 judíos, de los que ahora solo quedan menos de 6.000. La mayoría han emigrado al Estado hebreo, a EE UU y a países europeos como España. Los Gobiernos chavistas se han caracterizado por su alianza con Irán, archienemigo regional de Israel, y por contar con el respaldo de Turquía y Rusia, dos de los principales actores regionales en Oriente Próximo.