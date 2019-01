Directo | Intervención de Theresa May en el Parlamento británico

May, esta mañana en una visita a una fábrica. En vídeo, intervención en directo de May en la Cámara de los Comunes. REUTERS / EPV

La primera ministra británica, Theresa May, interviene hoy en el penúltimo día de debate sobre el acuerdo del Brexit alcanzado por su Gabinete con la Unión Europea. Este pacto será sometido a votación mañana, una consulta en la que el Parlamento puede rechazarlo o dar su visto bueno. May ha afirmado que no habrá salida de la Unión si los diputados no respaldan su plan. La UE por su parte ha enviado una carta conjunta firmada por el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que aseguran que el llamado backstop, la salvaguarda por la que Irlanda del Norte permanecerá dentro de la unión aduanera hasta que Londres y Bruselas alcancen un nuevo acuerdo comercial, será una solución "temporal". May usará esta afirmación para intentar cambiar la opinión de los unionistas norirlandeses, que sostienen su mayoría parlamentaria.