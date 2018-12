Estrasburgo rinde homenaje a las víctimas del atentado terrorista

Más de un millar de personas se han congregado este domingo en Estrasburgo para rendir homenaje a las víctimas del atentado del martes pasado. "Queríamos estar aquí, para mostrar que no estamos de rodillas, y que seguimos viviendo, aunque sea difícil y doloroso", explicó Jonathan, del barrio de Neudorf, donde fue buscado y luego abatido el presunto autor del atentado, Chérif Chekatt.

La mayoría de las personas se han ubicado en torno a las 10.30 al pie del gigantesco árbol de Navidad de la plaza Kléber, donde está instalado el mercadillo navideño, y se han mostrado emocionadas, muchas al borde del llanto. Cerca de la estatua del general que da nombre a la plaza siguen colocadas, desde hace días, velas, flores y mensajes dirigidos a las víctimas.

El atentado causó cuatro muertos y 11 heridos, varios de ellos graves. Además, otra persona sigue en estado de muerte cerebral.

"Estrasburgo, nuestra ciudad abierta, capital de los derechos humanos, ha sido alcanzada en su corazón mismo por el fanatismo", ha declarado ante los asistentes Christine Panzer, presidenta de una de las asociaciones cívicas que organizaba el acto, según recoge el diario Le Monde. "Rechazamos todo discurso de odio para luchar contras las fuerzas oscuras". La ha sucedido en la palabra el alcalde de la ciudad, Roland Ries. "La presencia el sábado de una multitud muy numerosa en las calles del mercado de Navidad ilustra nuestro apego a los valores sobre los que reposa nuestra convivencia, que seguiremos defendiendo contra quienes la quieran atacar".

Cerrado el miércoles y el jueves, el mercadillo navideño de Estrasburgo, que atrae cada año a miles de turistas, volvió a reabrir el viernes. La muchedumbre, aunque menos compacta que de costumbre, recorre de nuevo los puestos de madera donde se vende vino caliente, pastelillos y decoraciones de Navidad.

Tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como el presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, han acudido esta semana a Estrasburgo, para rendir homenaje a las víctimas.

El padre de Chekatt: "Lo habría denunciado"

El martes por la noche, Chérif Chekatt penetró en el centro histórico de la ciudad armado con una pistola y un cuchillo, y atacó a varios peatones antes de darse a la fuga. Dos días más tarde fue abatido por policías en el barrio de Estrasburgo donde había crecido. Su padre, Abdelkrim Chekatt, entrevistado por la cadena de televisión France 2, ha asegurado que habría impedido lo sucedido, de haber sabido las intenciones de su hijo. "Si él me hubiera hablado de esos planes, lo habría denunciado; así no habría matado a nadie, ni tampoco habría resultado muerto él", ha dicho. También ha revelado que su hijo tenía una opinión favorable de ISIS: "Me decía que no eran asesinos (...). Yo le he dicho siempre que eran criminales".

De las siete personas del entorno de Chekatt (entre ellas cuatro miembros de su familia) que fueron detenidas tras el ataque, seis han sido puestas ya en libertad por "falta de elementos incriminantes", según la fiscalía.