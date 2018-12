Lo que se sabe del tiroteo en el centro de Estrasburgo

Un tiroteo perpetrado por un hombre en la noche de este martes en el centro de Estrasburgo (este de Francia) ha dejado un balance de muertos y heridos que, en vista de la gravedad de algunos de los afectados, podría continuar creciendo este miércoles. Esto es lo que se sabe, de momento, del ataque, que las autoridades sospechan que es de carácter terrorista:

¿Cuál es el balance de víctimas?

El tiroteo ha dejado al menos tres muertos y 13 heridos, ocho de ellos de gravedad, según el balance que ha dado en la mañana de este miércoles la Prefectura.

¿Quién es el agresor?

El agresor, que sigue dado a la fuga, había sido condenado en Alemania y Francia por delitos comunes y había cumplido sus penas. Se trata, según medios galos, de un hombre de 29 años y nacido en Estrasburgo, aunque todavía no ha trascendido su identidad. El atacante también tiene abierta una "ficha S", según confirmó anoche el Ministerio del Interior francés. Se trata de una clasificación específica dentro del amplio "fichero de personas investigadas". Además, antes de emprender la fuga, el agresor resultó herido por una patrulla de soldados de la Operación Centinela que siguen desplegados en todo el país por la amenaza terrorista.

¿Qué significa tener una "ficha S"?

Bajo la "ficha S" hay personas que son objeto de una investigación "para prevenir amenazas graves a la seguridad pública o la seguridad del Estado", por lo que se recopilan datos sobre ellos. Unas 26.000 personas están registradas, de las cuales se cree que unas 10.000 han podido ser radicalizadas, en ocasiones en mezquitas salafistas, según Reuters. Pero también hay personas que están en la lista solo por haber tenido algún tipo de contacto con algún radical, y militantes extremos de ultraderecha o hooligans.

¿Está clara la motivación terrorista?

"La motivación terrorista no está establecida. Hay que ser muy prudentes", ha dicho esta mañana Laurent Nunez, secretario de Estado del Ministerio del Interior. "Se trata de un individuo conocido por delitos comunes, conocido por muchos delitos pero no ligados al terrorismo, de hecho jamás fue conocido por delitos vinculados al terrorismo. Tiene un expediente judicial importante. Ha estado varias veces en prisión y fue en esa ocasión que se le detectó una radicalización, pero ligada a la práctica religiosa y no a un paso al acto [terrorista]", ha agregado.

¿Dónde y cuándo sucedió el tiroteo?

El ataque sucedió en las inmediaciones del popular mercadillo navideño de Estrasburgo, el más antiguo de Francia, que cada año atrae a miles de turistas. Según Christophe Castaner, el agresor "sembró el terror" en tres puntos distintos de la ciudad a partir de las 19.50 (hora local). Unos 350 policías y gendarmes se han desplegado para tratar de interceptarlo y entre las 20.20 y las 21.00 hora local el sospechoso se ha enfrentado en varias ocasiones a las fuerzas de seguridad, con un intercambio "sistemático" de disparos.

¿Cuál es el nivel de alerta en Francia?

El Gobierno francés ha reforzado su nivel de alerta antiterrorista, que se encuentra ahora en un nivel de "urgencia por atentado". Además, se han reforzado los controles en las fronteras y se han incrementado las medidas de seguridad en todos los mercados de Navidad del país. El dispositivo antiterrorista Centinela también se ha reforzado en todo el territorio.