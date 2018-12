La izquierda italiana vuelve a implosionar

El 4 de diciembre de 2016, justo hace dos años, Matteo Renzi puso su cabeza en la guillotina de un referéndum constitucional y los italianos se la cortaron. Las reformas, a todas luces necesarias, quedaron ensombrecidas por un plebiscito personal que marcó la decadencia del partido y el inicio de una tormenta populista sin precedentes en Italia. Pippo Civati, entonces compañero de filas de Renzi y luego miembro de la escisión del PD que creó el partido Libres e Iguales, cree que aquella fecha fue clave. “Si se hubiera dramatizado menos, seperado las cosas... si no hubiera habido uan elección política de medio término, todo hubiera sido distinto. Pero el PD parece que no se da cuenta ni ahora mismo”. La herida abierta no ha dejado de sangrar desde aquel día.