Un exiliado demanda a una empresa de ciberseguridad israelí por ayudar a Arabia Saudí a espiar a Khashoggi

Khashoghi: "Los arrestos son injustificados y no le sirven (dice la lógica), pero la tiranía no tiene lógica. Le encanta [a MBS] la fuerza, la opresión y necesita mostrarlos. Es como una bestia pac man: cuantas más víctimas come, más quiere. No me sorprenderá que la opresión llegue incluso a los que lo vitorean. Dios lo sabe".

Abdulaziz: "Alucinante. ¿Hay alguna posibilidad de que cuando sea coronado muestre clemencia?"

Khashoghi: Esto es lo que dice la lógica, pero ya no tengo fe en ella para analizar la mente de este hombre [MBS].