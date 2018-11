Estos son los posibles aspirantes a sustituir a Theresa May

Theresa May sale de Downing Street en Londres, este viernes.

No hay un candidato claro para sustituir a Theresa May si saliese adelante la moción de censura en su partido para la que buscan apoyos los contrarios al acuerdo sobre el Brexit negociado con la UE, pero sí una serie de nombres que han ido preparando el terreno o están bien posicionados para reemplazar a la primera ministra británica al frente de Partido Conservador y del Gobierno. El proceso para activar la moción podría iniciarse si lo pide un 15% de los diputados tories, es decir, 48 de sus 315 parlamentarios. Si avanzase el proceso, una mayoría simple en la votación forzaría la dimisión de May.

Estos son algunos de los políticos que podrían reemplazarla:

BORIS JOHNSON, 54 años

El exministro de Exteriores es la voz más crítica con May por el asunto del Brexit. Dimitió del Gobierno en julio en desacuerdo por la gestión de las negociaciones de salida que acabaron dando como resultado el pacto difundido el pasado miércoles.

Para muchos euroescépticos, Johnson fue el rostro de la campaña de salida de la UE en 2016. En la conferencia anual del Partido Conservador, el pasado octubre, pronunció un discurso bombástico en el que preparó el terreno para un eventual asalto a la jefatura de la formación. En su intervención pidió regresar a las esencias del partido, como la reducción de impuestos. Algunos miembros habían hecho cola durante horas para hacerse con un asiento durante su discurso.

JEREMY HUNT, 52 años

Fue el sustituto de Johnson al frente de Exteriores. Ha pedido a los miembros del partido que pongan a un lado sus diferencias en torno al Brexit. Hunt votó a favor de la permanencia de Reino Unido en la UE en el referéndum de 2016.

Durante seis años ostentó la cartera de Sanidad, lo que le granjeó bastante impopularidad entre los votantes que trabajan o dependen del estatal Servicio Nacional de Salud, pobremente dotado.

JACOB REES-MOGG, 49 años

Millonario que cultiva la imagen de gentleman inglés del pasado, Rees-Mogg se ha vuelto popular entre los partidarios de una salida de la UE más radical de la que propone May. Actualmente lidera un influyente grupo de diputados euroescépticos.

Ha anunciado que presentó el jueves la carta para iniciar una moción de censura contra la primera ministra, el día después de desvelarse el borrador del acuerdo con la UE. Preguntado entonces por si aspira a liderar el partido, dijo que no se postulará.

DOMINIC RAAB, 44 años

Era, hasta el jueves, el ministro para el Brexit. Dimitió al considerar que el borrador incumplía las promesas que May hizo al partido al ser elegida en 2017. Solo ha estado cinco meses en el puesto.

Era visto como una suerte de recién llegado, pero en realidad llevaba desde 2010 en cargos destacados. En la consulta de 2016 hizo campaña a favor del Brexit.

SAJID JAVID, 48 años

Exbanquero y firme defensor de los mercados sin intervención estatal, ha ostentado varias carteras y suele aparecer bien posicionado en las encuestas. Procede de una familia paquistaní que emigró a Reino Unido y ha hablado de colgar un retrato de la ex primera ministra Margaret Thatcher en su oficina.

En 2016 votó a favor de permanecer en el club comunitario, pero se le consideraba hasta entonces euroescéptico.

MICHAEL GOVE, 51 años

En los meses previos a la consulta de 2016, fue uno de los políticos de mayor entidad en hacer campaña a favor de abandonar la UE. Perdió ante David Cameron —que acabaría dimitiendo en 2016 tras triunfar el sí en el referéndum— en la pugna por el liderazgo del partido.

Este hombre energético suele aparecer mencionado como uno de los miembros más eficaces del Gobierno a la hora de proponer nuevas políticas. Se ha convertido en un aliado sorpresa de May, a la que ha apoyado de momento en su estrategia sobre el Brexit. Este viernes lo hizo de nuevo.

DAVID DAVIS, 69 años

Es uno de los euroescépticos de mayor peso.

Fue nombrado negociador jefe con la UE sobre el Brexit en julio de 2016, pero dimitió dos años más tarde en protesta por el planteamiento de mantener una relación a largo plazo con los Veintisiete.

Su nombre suena como posible jefe de Gobierno provisional.

PENNY MORDAUNT, 45 años

La ministra es uno de los pocos miembros del Gobierno de May partidarios del Brexit. Ostenta la cartera de Desarrollo Internacional.

Muchos esperaban que se uniese a los miembros del Ejecutivo que dimitieron el jueves en protesta por el borrador de acuerdo.

ANDREA LEADSOM, 55 años

Otra rara avis que hizo campaña por el Brexit y sigue en el Ejecutivo. Llegó a la fase final de la competición para reemplazar a Cameron en 2016, que se disputa solo entre dos candidatos; en ese caso, ella y May. Al final optó por retirarse. Es la encargada de asuntos parlamentarios.