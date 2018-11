EN DIRECTO | El Gobierno de May acepta el preacuerdo de Reino Unido con la UE sobre el Brexit

Theresa May, durante su comparecencia este miércoles.

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado este miércoles que el Gobierno británico apoya el texto de preacuerdo sobre el Brexit alcanzado con la Unión Europea. En una breve declaración tras una reunión de cinco horas con su Gabinete, May ha asegurado que se trata del "mejor acuerdo que se ha podido negociar" y que cree "firmemente" que esta decisión "es la mejor para el interés general de Reino Unido". "Sé que habrá días difíciles por delante", ha asegurado May. "Este acuerdo cumple con lo acordado en el referéndum [del Brexit]. Protege los trabajos [...] y los derechos".