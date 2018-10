Detenido un hombre en México por el supuesto abuso a 26 niños en una guardería

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal han detenido este viernes a un hombre en el marco de una investigación por supuestos abusos sexuales a 26 niños en una guardería de Ciudad de México. Al detenido, un trabajador del centro, se le atribuye un delito de pederastia contra un niño de tres años. La orden de aprehensión llega una semana después de que los padres de los niños, que tienen entre tres y cinco años, denunciaran los supuestos abusos.

El detenido es un auxiliar administrativo que trabaja en la escuela desde hace varios años. Según los padres, los niños les habían relatado tocamientos y otros comportamientos impropios por parte del hombre, a quien los menores llamaban ‘El Monstruo’ o ‘La Calavera’. “Se metía en el baño con ellos y se masturbaba y a las niñas les levantaba la falda”, asegura Tenorio. Aunque algunos padres dicen que el trabajador ya había tenido conductas similares anteriormente, un portavoz de la Fiscalía ha asegurado desconocer la existencia de denuncias previas en su contra.

En los próximos días la Fiscalía seguirá tomando declaración a los familiares y los psicólogos de la institución evaluarán a las potenciales víctimas. Un portavoz de la PGR ha dicho que no se descarta que surjan más casos a medida que avanza la investigación. Además, el personal del centro tendrá que declarar ante el juez, ya que se investiga la posible existencia de cómplices, como han denunciado los padres. “Hay que investigar a fondo; no creo que la dirección del colegio no se haya dado cuenta de lo que pasaba en todo este tiempo”, cuenta Mª Dolores Guzmán, la abuela de una niña de cuatro años que asiste al centro.

Responsables de la Secretaría de Educación Pública se han reunido este viernes con los padres para informarles de las acciones que se van a emprender, en atención a las demandas de las familias. La plantilla entera del centro educativo, incluida su directora, va a ser reemplazada por maestras recién graduadas. Además, se van a instalar cámaras de vigilancia en el recinto. “Queremos más seguridad para los niños”, explica Carla Tenorio, una de las madres del centro.

Al poco de hacerse público el caso, este martes la Fiscalía de la Ciudad de México remitió la carpeta a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la PGR. La mayoría de casos de abusos contra menores no sale a la luz por vergüenza o amenazas contra las familias de las víctimas, según FEVIMTRA. Solo el 10% de los casos se denuncia y apenas un 1,5% llega a juicio, de acuerdo con datos de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas para el periodo de 2010 a 2015.