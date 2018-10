Cientos de detenidos por protestar contra Kavanaugh en el Capitolio

Washington escuchó fuerte este sábado una advertencia: se acerca noviembre. Era el grito de más de 200 activistas que se apoderaron de la emblemática escalera del Capitolio antes de la votación de Brett Kavanaugh. La policía, con el objetivo de impedir que más personas se sumaran a los puños en alto, improvisaron una barrera que separó a quienes más tarde fueron arrestados del resto de la muchedumbre que se dedicó a apoyarlos en todo momento. Los manifestantes se congregaron para protestar contra el nombramiento Kavanagh como nuevo juez de la Corte Suprema estadounidense. "¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!", vociferaban los presenten a la fuerza policial. "¡Arresten a los depredadores sexuales, no a los que protestan!", clamaban.

Junto a la promesa de que en las elecciones legislativas del 6 de noviembre expulsarán del Senado a los partidarios del candidato de Donald Trump para el Supremo, la marcha estuvo marcada por la lucha contra el acoso sexual. "Yo soy una superviviente. Pero también soy otras cosas: inmigrante, mujer y ahora estudiante de derecho en [Washington] DC. Me costó mucho contar mi verdad, pero se acabó el momento del silencio", dijo Carlotta, de 23 años, italiana. Timberly, que también se declaró víctima de abuso, ofreció su testimonio: "Tardé 30 años en contar lo que me había pasado. A veces, señor Trump, uno quiere olvidar", apuntó. La mujer de 56 años se refería a la burla que hizo el mandatario de las lagunas que tenía el testimonio de Christine Ford, la presunta víctima de acoso del juez Kavanagh. "Esto se transformó en lo que él dijo contra lo que ella dijo. Pero yo le creo a ella. Como a todas las que están aquí", dijo un señor de unos 70 años cuya esposa había sido víctima de violación en dos ocasiones.



Antes de la votación del juez, la escalera del Capitolio estaba vacía. Los policías habían arrestado a los centenares de activistas, al igual que como había ocurrido en el Senado el pasado jueves. "Esto no está bien. La policía se olvida a quién debe servir... la barrera que pusieron para que no pudiéramos unirnos va contra la primera enmienda. Tenemos el derecho de expresarnos", criticó Aziz, de 32 años. Vino con su novia desde Nueva York especialmente a manifestarse en contra del juez. A los que desfilaron escaleras abajo con esposas de plástico, la gente les apaludía y les agradecía su valentía. "Ellos son los héroes de la jornada", espetó una joven América Suárez. En grupos de 10 fueron enviados en buses policiales a centros de detención.