Un argentino consigue trabajo tras viralizarse su CV escrito a mano

Carlos Duarte, un argentino de 21 años, llevaba cuatro meses sin encontrar trabajo. Había recorrido multiples negocios sin éxito en busca de algún puesto laboral vacante, pero todo cambió el pasado fin de semana, después de que la empleada de una cafetería de Córdoba, 800 kilómetros al oeste de Buenos Aires, compartiese en las redes sociales su historia y el curriculum vitae que había escrito a mano por no tener dinero para imprimirlo.

"Hola cómo estás? Te molesto un segundo para hacerte una consulta ,están tomando gente? Porque yo estoy buscando trabajo, me dijo este joven bien educado que esperó su turno para que lo atienda con tranquilidad y estaba bien prolijo", escribió Eugenia López el pasado 21 de septiembre en su perfil de Facebook para contar el inicio de su encuentro con Duarte unas horas antes.

Carlos Duarte.

López le respondió que en ese momento no había ninguna oferta laboral, pero que le podía dejar su CV si quería para más adelante. "Lo qué pasa es que no tengo ni para imprimir", le contestó el joven. Cuando la empleada le pidió que tomase asiento en una mesa y lo escribiese en la hoja que le iba a dar, Duarte le explicó que no hacía falta porque llevaba encima un cuaderno y un bolígrafo. "Y así quedó de prolijo su CV", señaló López junto a una fotografía del curriculum en el que puede leerse que ha trabajado como albañil, asesor comercial, camarero y lavacopas.

"Le puse carita Feliz para cuando necesitemos gente. Qué importa que no tenia para imprimir si lo que lo que quiere y lo que necesita es trabajar", concluyó la empleada su publicación, sin imaginar que conmovería a miles de internautas, se volvería viral y lograría que Duarte obtuviese un empleo en una fábrica de vidrios. "No le puedo pedir más a la vida. Haber conseguido un trabajo fijo, en blanco, con horarios y un sueldo era lo que anhelaba", dijo el cordobés a medios locales. "Ya sueño con mi primer sueldo y lo que voy a hacer: le prepararé un asado a mi gente querida y le haré un regalo especial a Eugenia, que es mi angelito", agregó, en referencia a la mujer que viralizó su CV.

Duarte aseguró que no se esperaba un apoyo tan grande de la gente porque él se ve "el fiel reflejo de un pibe argentino: sin un mango, sin laburo, con mis viejos lejos (en Marcos Juárez), que no se resigna nunca". "No lo digo para ser un ejemplo, sólo para que muchos como yo, que hay miles, sepan que siempre que se busca se encuentra. Yo no quiero planes sociales, subsidios, yo quiero arremangarme y laburar. Nunca perdí la fe", continuó. El jueves será el primer día en su nuevo empleo.