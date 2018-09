El parlamento de Suecia fuerza la dimisión del primer ministro

El primer ministro de Suecia, Stefan Lofven, ha perdido hoy un voto de confianza en el parlamento de su país, lo que significa que tendrá que apartarse del puesto en cuanto se consiga formar un nuevo gobierno. Apenas dos semanas después de los comicios que se celebraron en el país nórdico, que dieron como resultado una cámara sin mayorías absolutas y que dejaron como vencedor al bloque de centro-izquierda liderado por Lofven con 144 asientos, uno más que la oposición de centro-derecha, el primer ministro abandonará el cargo cuatro años después de llegar al mismo. Su próxima salida se produce gracias a los votos del los Demócratas Suecos, el partido antiinmigración de ultraderecha que con 62 escaños amenaza la estabilidad en Suecia.

La aritmética parlamentaria deja ahora al país sin un bloque claro y sin que por el momento se sepa quién liderará el gobierno en Suecia. Según los analistas, el conservador Ulf Kristersson -líder del Partido Moderado, el mayor dentro del bloque de la Alianza de centro-derecha- podría intentar formar el nuevo ejecutivo. Pero el problema es que necesitaría el apoyo del bloque de centro izquierda, al que pertenecen los socialdemócratas del hasta hoy primer ministro Stefan Lofven. Pero estos ya han descartado apoyar un gobierno de derechas.

Otra posibilidad es apoyarse en la extrema derecha, liderada por el xenófobo Jimmie Åkesson. Esta opción no parece sencilla, ya que todo el espectro político sueco evita a la ultraderecha desde que entró por primera vez en el parlamento en 2010. Akesson por su parte ha asegurado hoy que nunca apoyarán un gobierno que no tome decisiones en inmigración, salud, pensiones y seguridad. "Si Ulf Kristersson quiere ser primer ministro, solo puede suceder con mi ayuda", ha dicho por televisión. Pero la Alianza de Moderados, Centro, Liberales y Demócrata cristianos ya han dicho que no negociarán con la extrema derecha.

Suecia encara así un difícil escenario, en el que pueden producirse hasta cuatro intentos de formar gobierno. Si esto no se logra, los ciudadanos tendrán que volver a las urnas en tres meses. Por el momento, el primer ministro reprobado Lofven liderará un gobierno de transición hasta que haya una nueva administración.