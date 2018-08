Tres ataques coordinados en Chechenia dejan al menos siete heridos

Siete personas, entre ellos cinco policías, han resultado heridas este lunes en un ataque terrorista múltiple contra agentes en diversas localidades de la república de Chechenia. El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) ha asumido la autoría de la agresión en este territorio situado en el Cáucaso, según han recogido la consultora especializada en yihadismo SITE Intelligence Group y la agencia Amaq, afín al ISIS.

Este lunes al menos se han producido tres incidentes. Dos atacantes han intentado entrar en una comisaría en el distrito Shalinsky y se abalanzaron contra dos agentes, según los investigadores. "Dos guerrilleros armados con cuchillos intentaron entrar en una comisaría, hirieron a dos policías y fueron abatidos. Dos transeúntes resultaron heridos levemente en el tiroteo", ha explicado a Interfax una fuente policial. Los dos atacantes fueron abatidos a tiros, según la agencia de noticias TASS.



En un incidente separado en la aldea de Mesker-Yurt, un joven que llevaba una mochila se explotó en un puesto policial, pero no consiguió herir a nadie, informa Reuters. Por último, en Grozni, la capital de Chechenia, agentes de policía han disparado contra un conductor de un Mercedes que atropelló a dos agentes de tránsito. Entonces, la policía emprendió una persecución y logró abatir a todos los ocupantes del vehículo, salvo a uno, que activó una bomba que llevaba encima con intención de quitarse la vida pero al final sobrevivió, informa Efe. "Según datos preliminares, entre los guerrilleros abatidos había tres menores de edad", señaló el interlocutor de Interfax.



El líder de la región, Ramzán Kadírov, ha reaccionado ante los ataques. "Hoy un grupo de jóvenes intentó llevar a cabo crímenes que tuvieran resonancia. [...] Su principal objetivo es crear la ilusión de que existen fuerzas capaces de organizar acciones armadas y atentados terroristas", escribió en las redes sociales. El máximo dirigente de la región no ofreció detalles del atentado múltiple, pero sí aprovechó para lanzar una acusación a Estado Islámico. "No hay ninguna duda de que les lavaron el cerebro los del ISIS en las redes sociales. Pero los hechos demuestran que no tienen ningún respaldo ni base social en la república", ha subrayado.

La otrora conflictiva Chechenia, escenario de dos guerras secesionistas entre 1994-1996 y 1999-2001 y bastión de terroristas islamistas durante años, es en la actualidad el territorio más estable de la conflictiva región del Cáucaso Norte. De hecho, el tipo de agresiones que han sucedido este lunes se han vuelto relativamente raros en este territorio. Por el contrario, las vecinas Daguestán e Ingushetia son ahora los territorios más inestables de Rusia y son frecuentes en ellos operaciones policiales y militares contra agrupaciones armadas islamistas.