Turquía excarcela al presidente local de Amnistía Internacional

Un tribunal de Estambul ha decretado este miércoles libertad con cargos para el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional (AI), Taner Kiliç, encarcelado desde hace catorce meses por supuestos vínculos golpistas. Kiliç fue detenido por su presunta relación con la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien el Gobierno turco responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016.

"Estamos muy contentos con esta noticia. Nos ha conllevado más de un año de campaña y lucha para llegar hasta aquí; parece que Taner Kiliç será liberado", dijo Kumi Naidoo, nuevo secretario general de AI, en un comunicado publicado por la entidad.



Horas más tarde, el portavoz de AI en Turquía, Andrew Gardner, compartió en su cuenta en Twitter una fotografía de Kiliç al ser recibido por su familia fuera de la cárcel. "Ahora podemos celebrar. Taner está libre de verdad. Un momento agridulce tras 14 meses de detención injusta, pero compartimos las lágrimas y la alegría de la familia", escribió Gardner.

Aunque un tribunal de Estambul decretó ya el pasado febrero la puesta en libertad con cargos de Kiliç, el fiscal del caso pidió que se le mantuviera en prisión preventiva y su arresto se renovó entonces sin darle tiempo a pisar la calle.



La principal prueba inculpatoria contra Kiliç, según la acusación, era la sospecha de que su teléfono móvil tenía instalado Bylock, un programa de mensajería cifrada que supuestamente fue desarrollado para las comunicaciones de la cofradía gülenista. Sin embargo, la Fiscalía turca reconoció en diciembre pasado que, debido al uso de otras aplicaciones, al menos 11.000 personas se conectaban a Bylock sin saberlo, por lo que ordenó poner en libertad a unos mil sospechosos, pero no a Kiliç.