Las enigmáticas vacaciones de Trump

Donald Trump nos vendió que odia las vacaciones. Literal. El presidente estadounidense se lucró con esa idea, planteada en su libro Piensa como un multimillonario (2004): “No tomes vacaciones. ¿Cuál es el objetivo? Si no estás disfrutando de tu trabajo, estás en el trabajo equivocado”. Ahora todo parece indicar que el mandatario va a pasar los próximos 11 días en su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey), pero la Casa Blanca no lo ha confirmado. Quizá irónicamente no quieren anunciar la sexta visita de Trump al complejo en lo que va de año -y donde ha pasado los tres últimos fines de semana-, para que no caigan las ventas de su libro.

La Asociación Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una restricción temporal de vuelo en el área de Bedminster a partir de este jueves hasta el lunes 13 de agosto. La FAA restringe los vuelos cuando Trump visita la zona, generalmente por periodos breves de tiempo. Sin embargo, estos nueve días de restricción han llamado la atención de la prensa, a la que no se le ha informado oficialmente de que el presidente se vaya de vacaciones.

No es irrelevante si Trump permanece la próxima semana y media en el National Golf Club en Lamington Road en Bedminster o vuelve a la Casa Blanca. La restricción impuesta por la FAA afecta a los dos aeropuertos que están ubicados dentro del radio de 16 kilómetros en el que se prohíbe la circulación de aviones, por lo que permanecerán cerrados los nueve días. Además, en el radio de 50 kilómetros que bordea el campo de golf, puede haber vuelos comerciales, pero las demás operaciones están vetadas, entre las que se incluyen el entrenamiento de vuelo, las acrobacias aéreas, los vuelos en globo aerostático, los helicópteros o el paracaidismo.

Por estas fechas hace un año el presidente estadounidense pasó 17 días en Bedminster. La misma cantidad de tiempo que estuvo su predecesor, Barack Obama, en Hawái en unas vacaciones que le costaron los reproches de Trump. “El presidente Obama está a punto de irse de vacaciones por 17 días a su natal Hawái, alejando al Servicio Secreto de sus familias en Navidad. ¡Aloha!”, escribió el actual mandatario en Twitter en diciembre del 2013.

Lo cierto es que Trump no desconectó durante su estadía en el club de golf el año pasado, que definió como unas "vacaciones de trabajo". Fue en Nueva Jersey donde avisó a Corea del Norte de que podría someterla a "una furia y un fuego que el mundo jamás ha visto" y amenazó con una intervención militar en Venezuela. Habrá que estar atentos a Twitter para ver qué sorpresas tiene preparadas esta vez el veraneante más poderoso del mundo si es que efectivamente se va de vacaciones.