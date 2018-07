El músico argentino Pity Álvarez se entrega a la Policía: “Lo maté, era él o yo”

En la madrugada del jueves, el popular músico argentino Cristian Pity Álvarez disparó cuatro veces contra un conocido y huyó. Esa es la versión que dio al juez un testigo presente en la escena del crimen, Villa Lugano, un barrio al sur de Buenos Aires. El cantante de la banda de rock Viejas Locas permaneció prófugo durante 24 horas, hasta entregarse a primera hora en una comisaría de la capital argentina. Antes de entrar, acompañado de su abogado, Pity Álvarez, confesó el crimen pero alegó legítima defensa. 'Yo fui el que disparó. No vengo a declarar. Vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era entre él o yo. Era él o yo. Cualquier animal haría lo mismo', declaró a la prensa.

El juez Martín Yadarol dictó ayer una orden de captura contra Álvarez por el presunto homicidio de Cristian Díaz, de 36 años. La Policía rastrilló el lugar y encontró en una alcantarilla una pistola calibre 7.65, considerada el arma homicida. Por la noche, localizaron el vehículo en el que los testigos declararon que lo vieron huir. El cantante aseguró que estuvo en casa de unos amigos todo el tiempo hasta entregarse.

Álvarez consideró que es inocente por la muerte de Díaz. "Porque si no me iba a matar él", reiteró ante los medios, ante los que negó ser amigo de la víctima. "Era un pibe que choreaba (robaba)", afirmó. Su abogado defensor, Sebastián Queijeiro, dijo más tarde que, en medio de la discusión, el músico sintió miedo por su vida y disparó. Resta ahora que Álvarez dé su versión al juez. Quiejeiro admitió que su cliente no está aún en condiciones de declarar, debido a su adicción a las drogas. "Pasa de la euforia a quedarse profundamente dormido. Yo creo que sigue consumiendo. Se drogó durante 25 o 30 años seguidos y la abstinencia debe ser fatal", sostuvo.

La versión de la legítima defensa dada por el cantante perdió fuerza después de que el secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, revelase que la víctima no portaba arma ni tenía antecedentes penales. Las cámaras de seguridad filmaron el momento en el que el músico arrojaba el arma a la alcantarilla. Álvarez "es una persona que brinda riesgo para él y para terceros", declaró al canal de noticias TN. "Son varios los testigos. Llamaron unos 15 y son 10 los que ya han aportado el testimonio en la causa", agregó D'Alessandro.

Pity Álvarez (Buenos Aires, 1972) saltó a la fama en los años noventa con Viejas Locas y después al frente de Intoxicados, el grupo en el que cantó hasta 2009. Un año después decidió reagrupar su primera banda, pero el regreso de la estrella de rock estuvo marcado por escándalos sobre los escenarios y la apertura de causas judiciales lejos de ellos. En su última entrevista, el pasado mayo, el músico habló sobre sus reiterados problemas de adicciones y aseguró que no manejaba su vida. "Tengo un buen piloto automático", dijo.

En 2010 pasó seis meses detenido, en su mayoría en una granja de rehabilitación, por haber herido a su mánager de un tiro en la pierna. También amenazó con un arma a la madre de una seguidora que le pidió una foto. En 2012, la policía volvió a arrestarlo por portación ilegal de arma de fuego. Hace un par de años, dos mujeres que formaban parte del equipo de la banda lo acusaron de haberlas golpeado y encerrado bajo llave durante seis horas.