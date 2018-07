Condenada a cadena perpetua la única superviviente de una banda neonazi en Alemania

Un tribunal alemán ha dictado este miércoles una condena de cadena perpetua contra Beate Zschäpe al ser declarada culpable de participar en nueve asesinatos xenófobos y el de una policía entre los años 2000 y 2007. En el marco de un proceso judicial contra la banda neonazi NSU (Resistencia Nacionalsocialista), integrada por tres miembros y de la cual Zschäpe es la única superviviente, también se le imputa la participación en dos atentados contra comunidades extranjeras y 15 asaltos a bancos. La condenada, que no cometió materialmente ninguno de los crímenes, negó previamente haber estado involucrada en los asesinatos.

El grupo del que formaba parte la acusada vivió en la clandestinidad hasta noviembre de 2011 cuando sus dos cómplices, Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos, se suicidaron en una furgoneta al verse acorralados por la policía tras cometer un atraco en la ciudad de Eisenach, al este de Alemania. Poco después, Zschäpe, a la que medios alemanes bautizaron como la novia nazi, se entregó a las autoridades, que incautaron en la casa donde vivían los tres miembros de la banda armada abundante material inculpatorio, incluidos vídeos donde se detallaban, en versión cómic, los asesinatos de pequeños comerciantes —ocho turcos y un griego— en distintos puntos del país, y cometidos siempre con la misma arma.

En su discurso final ante la Audiencia Territorial de Múnich la semana pasada, la acusada aseguró que la ideología ultraderechista ya "no significada nada" para ella y afirmó no haber deseado participar ni haber participado en los asesinatos cometidos entre 2000 y 2007, de los que culpó a sus dos compañeros ya fallecidos, según informaron medios alemanes. Zschäpe también se dirigió a las familias de las víctimas a las que dijo haber podido sentir su "aflicción y desesperación", pero no aclaró por qué escogieron precisamente a sus familiares como objetivo. "Por favor, no me condene en representación de algo que ni quise ni hice", pidió al juez que presidía la sala, Manfred Götzl.

Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos, miembros de la banda neonazi NSU. REUTERS

Antes de la sentencia, los familiares de las víctimas expresaron que los más de cinco años y medio de proceso han sido una "decepción". En una rueda de prensa en Múnich, los representantes de este colectivo criticaron asimismo el papel de los servicios secretos y su "amnesia parcial" y afirmaron que durante el proceso se ha continuado "encubriendo y mintiendo", a pesar de que los cuerpos de seguridad dicen que el caso ha servido para depurar responsabilidades y reorganizar sus servicios. Los afectados consideran que las respuestas recibidas son insuficientes y que quedan abiertas las cuestiones relativas al papel desempeñado por la inteligencia en la trama neonazi y reclaman que la sentencia que se ha dictado este miércoles no constituya un punto final en la investigación.

Durante muchos años, antes de que se descubriera la existencia del NSU, los cuerpos de seguridad no exploraron nunca la posibilidad de una trama neonazi y atribuyeron los asesinatos a ajustes de cuentas entre inmigrantes. Por este motivo, Alemania pidió perdón a la ONU por los errores cometidos durante la investigación, y la canciller Angela Merkel expresó la "vergüenza" de su país ante esos crímenes.

Con 437 jornadas de audiencia, un expediente de 300.000 páginas, 15 abogados defensores, 750 testigos, más de 50 expertos y cerca de 80 partes civiles, este juicio no tiene equivalente desde el de la banda terrorista de izquierda radical Baader-Meinhof hace 43 años.