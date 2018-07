Los héroes del rescate de los niños atrapados en la cueva de Tailandia

Los dos submarinistas británicos que localizaron a los 12 niños tailandeses atrapados desde hace nueve días en una cueva forman parte del Consejo Británico de Rescate de Cuevas, una organización que agrupa a rescatistas expertos en buceo y espeleología. Rick Stanton y John Volanthen, bombero e ingeniero de profesión, respectivamente, fueron los primeros en llegar hasta los niños y los encargados de advertirles de que tendrán que esperar para poder salir de la cueva. Quizás meses.

“Va a venir mucha gente. Nosotros somos los primeros, pero va a venir más gente”, dijeron los especialistas a los niños y a su entrenador. Stanton y Volanthen llegaron la semana pasado a Tailandia para participar en el rescate, la operación más amplia jamás lanzada en territorio tailandés, con más de 1.300 efectivos y apoyo de expertos de Estados Unidos, Japón, China y Australia.

"Rick y John han estado a la cabeza" de las operaciones de rescate, ha explicado a la cadena británica BBC Bill Whitehouse, vicepresidente del Consejo Británico de Rescate. "Han tenido que nadar a contracorriente y avanzar agarrándose a los muros", ha añadido. Según él, han tenido que bucear durante tres horas antes de localizar al grupo.

Los niños tienen entre 11 y 16 años y forman parte de un equipo de fútbol. Tras haber terminado un entrenamiento, fueron a recorrer con su monitor, de 25 años, la cueva, una famosa atracción turística de la zona y la cuarta más larga de Tailandia, con casi diez kilómetros de túneles. Pero las lluvias monzónicas inundaron la caverna y se perdió el rastro del grupo el 23 de junio.

No es la primera vez que uno de los submarinistas, Rick Stanton, participa en una operación de rescate. Originario de Coventry, en los alrededores de la ciudad de Birmingham, este bombero había ayudado a salvar seis soldados británicos atrapados en una gruta en México en 2004, por lo que obtuvo una distinción de la Reina. "¿Quién hubiera pensado que teniendo una pasión por la espeleología me llevaría por todo el mundo y me daría este tipo de recompensas", declaró en 2012 durante una entrevista con el diario local Coventry Telegraph.

Según Stanton, la operación más peligrosa en la que participó ocurrió en Francia. Allí trató de encontrar a Eric Establie, un espeólogo que había ido a explorar una cueva en la región de Ardeche (sudeste del país) y que se quedó atrapado por un deslizamiento de tierra. "Con otro buzo, estuvimos ahí durante diez días y fue un momento muy estresante. Era una cueva muy peligrosa", contó Stanton al Coventry Telegraph. Establie fue encontrado ahogado.

Según los medios británicos, en esa época Stanton ya trabajaba con Volanthen, un ingeniero de Bristol de unos 40 años. "El pánico y la adrenalina son buenos en algunas situaciones pero no en espeleología", señaló el ingeniero en una entrevista con el Sunday Times en 2013.