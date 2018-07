Reino Unido prohibirá las terapias para ‘curar’ la homosexualidad

Reino Unido prohibirá las terapias para curar gais y convertirlos en heterosexuales, dentro de un plan de acción para acabar con la discriminación de la comunidad LGTBI, según informa BBC. El proyecto, con 75 medidas, ha sido elaborado tras analizar los datos reunidos en una encuesta hecha en Internet, en la que el 2% de los encuestados confesó haber sido sometido a tratamientos de este tipo (llamadas "terapias de conversión") mientras otro 5% aseguró que había recibido ofertas para recibirlos, pero lo rechazaron.

"Estas actividades son un error, y no estamos dispuestos a permitir que continúen", afirma el gobierno en su plan. La organización Stonewall, que defiende los derechos de los gais, define estas terapias como "cualquier forma de tratamiento o psicoterapia que pretende reducir o acabar con la atracción por personas del mismo sexo".

El Gobierno británico ha elaborado un plan de 75 puntos para mejorar la vida de las personas LGTBI tras analizar las 108.000 respuestas a la encuesta. Alrededor de la mitad de encuestados que habían sido sometidos a una de estas terapias dijo que había sido dirigida por un grupo religioso; el 19% por un profesional sanitario y el 16%, por un familiar o allegado, informa France Presse.

Por ello, el Ejecutivo está dispuesto a "considerar todas las opciones legislativas y no legislativas para prohibir la promoción, la oferta o la realización de las terapias de conversión". La ministra de Igualidad, Penny Mordaunt, ha dicho al programa Today de BBC Radio 4: "Se trata de una terapia muy extrema que está ahí para tratar de curar a alguien de ser gay, pero por supuesto que no se puede curar a alguien de ser gay. La forma más extrema [de estos tratamientos] puede involucrar una violación correctiva".

La encuesta ha revelado también que más de dos tercios de los encuestados dijeron haber evitado ir de la mano con sus parejas por temor a una reacción adversa. "Me impactó cuántos encuestados dijeron no poder mostrar abiertamente su orientación sexual o evitar ir de la mano con sus parejas por miedo", ha dicho la primera ministra Theresa May. "Nadie debería tener que esconder quien es o a quien ama", ha concluido.