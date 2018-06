El líder de las protestas del Rif, condenado a 20 años de cárcel

Tras ocho meses de juicio, el Tribunal de Apelación de Casablanca dictó en la noche del martes las sentencias contra 53 detenidos rifeños que se encuentran presos desde hace más de un año en la cárcel de Ukacha, próxima a Casablanca. El líder de las protestas de Alhucemas, el desempleado Naser Zafzafi, ha sido condenado junto a otros tres rifeños (Nabil Ahamjik, Ouassim Boustati y Samir Ighid) a 20 años de prisión.

Se les ha aplicado el artículo 201 del Código Penal que prevé penas para aquellos que atenten contra la seguridad interior del Estado y provoquen la “devastación y la masacre”. Tres detenidos (Zakaria Adahchour, Mohamed Haki y Mohamed Bouhnouch) pasarán 15 años de prisión firme.

Otros seis han sido condenados a diez años. Para nueve de los detenidos la condena es de cinco años y para el resto, entre uno y tres años de cárcel.

Ahmed Zafzafi, el padre del líder de las protestas se encontraba esta mañana del martes, a las 8:30, a las puertas de la cárcel de Ukacha, con el resto de los familiares, como todos los miércoles. Como cada semana, viajaron durante toda la noche en un autobús desde Alhucemas a Casablanca para visitar el miércoles al mediodía a sus familiares presos. Y fue en el autobús donde se enteraron de las sentencias.

Cuando Ahmed Zafzafi habló por teléfono con este diario optó por la ironía: “Estoy muy alegre. Porque vivo en un país de alegría. A mí me gusta el apoyo de nuestro pueblo marroquí. Como tenemos el apoyo de todo el pueblo marroquí, el resto me da igual”. Después indicó: “Cuando alguien pide una escuela, una universidad y te llevan a la cárcel por 20 años. Cuando pides un puesto de trabajo y te pasas 20 años en la cárcel… ¿Qué clase de país es este? Ni ustedes en la época de Franco tenían algo parecido. Yo… no sé… me voy a callar, mejor".

Las protestas de Alhucemas comenzaron el viernes 28 de octubre de 2016, cuando murió triturado en un camión de basuras un vendedor de pescado que trataba de impedir que le confiscasen su mercancía. Durante aquel fin de semana, miles de personas en todo Marruecos se echaron a la calle para protestar contra la hogra, término árabe que designa la humillación del poderoso hacia el débil. De forma espontánea nació el Hirak, término árabe que significa Movimiento. Aunque la prensa marroquí silenció en los primeros meses las protestas, en su mayor parte pacíficas, el Movimiento consiguió que se le sumaran miles de personas en el Rif. Pedían mejoras sociales, una universidad, un hospital especializado en combatir el cáncer, y la derogación de un decreto que calificaba la región de Alhucemas como zona militarizada.

Naser Zafzafi, que era un desempleado de 39 años, tomó la palabra en las primeras concentraciones y enseguida se convirtió en el líder del Hirak. En mayo de 2017 Zafzafi fue detenido por interrumpir el sermón de un imán en la mezquita de su barrio. Zafzafi alegó que nunca interrumpió al imán, que habló después de que el imán terminase su discurso. Pero aquel suceso fue el detonante que desencadenó la persecución de cientos de jóvenes en el Rif.

En la cárcel de Ukacha se encuentran las caras más visibles de aquel Movimiento. Otros han sido juzgados y encarcelados en Alhucemas. Y decenas de rifeños optaron por marcharse a España. Las protestas quedaron sofocadas en el Rif, pero marcaron un antes y un después en la relación del Estado con una parte de la sociedad.

Varios abogados consultados por este diario vaticinaban ya que la sentencia sería muy dura. La única esperanza para Zafzafi y los otros presos del Rif recae ahora en una gracia que pueda otorgar Mohamed VI. El discurso del Trono, previsto para finales de julio, tendrá más expectación que nunca, porque puede ser ahí donde el rey otorgue el perdón. Ya hubo muchísima expectación el año pasado porque numerosos activistas creían que Mohamed VI iba a conceder la gracia en esa ocasión. Finalmente, el rey se limitó a ensalzar la actuación de las fuerzas policiales.