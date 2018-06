“Dos hombres, dos líderes, un destino”: el épico anuncio con el que Trump quiere seducir a Kim Jong-un

La cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, podría haber sido una película de ciencia ficción el pasado agosto, en plena escalada de tensión. Al final no ha sido un filme, pero sí ha habido algo parecido a un tráiler. El republicano le mostró a Kim durante el histórico encuentro en Singapur un clip de aire épico protagonizado por ambos con el título A Story of Opportunity for North Korea (La historia de una oportunidad para Corea del Norte). Con el objetivo de terminar de convencer al dictador sobre la desnuclearización del régimen.

De fondo sonaba una música de aventura. En las cientos de imágenes se intercalaban rápidamente majestuosos paisajes de distintos rincones del mundo, fotografías de la guerra de las dos Coreas, niños jugando a los autos de choque, y hasta Trump y Kim proyectados en las pantallas del Time Square. "Dos hombres, dos líderes, un destino", anunciaba el narrador.

"¿Qué pasaría si se puede cambiar la historia? ¿El mundo aceptaría este cambio?", preguntaba la voz profunda durante los más de 4 minutos de clip. "¿Y cuándo comienza este momento de la historia? Todo se traduce a una elección, en este día, en estos tiempos, en este momento, el mundo estará mirando, escuchando, esperando. ¿Elegirá este líder llevar adelante a su país y ser parte de este nuevo mundo?".

Tras la reunión, Trump se refirió a los detalles del encuentro: "Le mostré el vídeo porque realmente quiero que haga algo". Sobre la valoración del líder norcoreano respecto al particular tráiler, el republicano respondió optimista: "Creo que le encantó".