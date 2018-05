Venezuela libera a un mormón estadounidense de 26 años al que acusó de “espía jefe de la CIA”

Donald Trump ha anunciado este sábado la liberación de Joshua Holt, un misionero mormón de Utah de 26 años que llevaba casi dos años preso en Venezuela acusado de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro y sin juicio. “Buenas noticias", ha escrito en Twitter el presidente de EE UU. "El rehén estadounidense debería aterrizar en Washington esta tarde y estar en la Casa Blanca, con su familia, alrededor de las siete. ¡La gran gente de Utah estará muy feliz!”.

Holt fue detenido el 30 de junio de 2016 dos semanas después de casarse en Venezuela con la ecuatoriana nacionalizada venezolana Thamara Caleño, a la que había conocido desde EE UU buscando por internet mormones que hablasen español para que le ayudasen a aprender esta lengua. Los recién casados, que tramitaban las visas para ella y sus dos hijas con intención de mudarse todos juntos a vivir a EE UU, fueron arrestados en su apartamento en Ciudad Caribia, Estado de Vargas, por agentes de los servicios de inteligencia que se incautaron allí según la versión oficial de un fusil AK-47, municiones, granadas y mapas detallados de la capital, Caracas. Holt fue encarcelado como supuesto conspirador y ella como cómplice. El estadounidense siempre ha negado la acusación y la famila de Caleño ha afirmado que el armamento lo llevó la propia policía política para tener de qué acusarlos.

El preso estadounidense había hecho un vídeo la semana pasada –dos días antes de las elecciones presidenciales– tras un motín de presos políticos el reclusorio en el que se encontraba rogando ayuda a su gobierno. “Invoco a que me saquen de este lugar”, decía. "Por favor, no me dejen solo".

También había llamado a Utah a su madre por teléfono. "Apenas podía oírlo, pero el decía que estaban tratando de matarlo", contó ella, Laurie Moon Holt, que todo el tiempo ha bregado por su liberación. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reaccionó al vídeo insistiendo en que Holt había tratado de desestabilizar a Venezuela y calificando incluso al mormón veinteañero de "espía jefe de la CIA en América Latina".

Holt y su esposa han sido trasladado a la sede diplomática de EE UU y llegarán este sábado a EE UU, donde se prevé que los reciba Trump.

Su puesta en libertad se ha concretado tras una reunión el viernes en Caracas entre Maduro y Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y se interpreta como un intento del régimen por frenar las sanciones que le viene imponiendo EE UU, como la inclusión de sus altos cargos en una lista negra de control fiscal para miembros de la delincuencia organizada o la reciente restricción al capital estadounidense para comprar deuda pública venezolana.

Por ahora no ha habido prohibiciones a la compra de crudo venezolano, lo que más teme Caracas al seguir siendo su principal fuente de ingresos en una situación económica calamitosa. La tensión bilateral creció después de que EE UU tachase de "farsa" las elecciones presidenciales del pasado domingo. Maduro respondió el martes expulsando del país a dos diplomáticos de la legación estadounidense, que no tiene embajador en este país desde 2010.

Presos políticos en Venezuela

En Venezuela existen más de 300 presos políticos. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, ha afirmado en una rueda de prensa que cuando se libera a presos de esta clase a su vez se producen nuevas detenciones del mismo tipo: "Ya es costumbre que cuando se habla de excarcelaciones de presos políticos previamente haya nuevos arrestos”. Romero indicó que varias puestas en libertad han coincidido con visitas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero estuvo la semana pasada en Venezuela. Su visita, en el contexto de unas elecciones presidenciales ampliamente rechazadas por la comunidad internacional, fue criticada por la oposición más radical pero vista por otros sectores como una ocasión de mediación para lograr la liberación de presos políticos. Entre los presos liberados recientemente están siete ejecutivos del banco Banesco y unas 20 personas detenidas por manifestarse en el Estado occidental de Zulia, aunque se han denunciado los arrestos y hasta la desaparición de otros opositores.

En 2016 Maduro liberó a un grupo de presos políticos en medio del fracaso del diálogo con la oposición. Entre los liberados estaban el excandidato presidencial Manuel Rosales, Leocenis García, editor del extinto diario Sexto Poder, y líderes estudiantiles detenidos por protestar en contra del régimen. En 2017 el Gobierno liberó al exalcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del Estado de Aragua Delson Guarate y al político español-venezolano Yon Goicoechea. Pero meses antes habían huido del país los alcaldes de los municipios mirandinos El Hatillo y Chacao, David Smolansky y Ramón Muchacho, tras ser amenazados con la cárcel por orden de Maduro.