11 muertos y 28 heridos en un nuevo motín en una cárcel venezolana

Once muertos y 28 heridos dejó el motín ocurrido el jueves en una cárcel de la ciudad venezolana de Barquisimeto (oeste), informaron este viernes las autoridades y una ONG que defiende los derechos de los presos. "Nueve privados de libertad perdieron la vida y también dos custodios", dijo a periodistas la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela. Los hechos se registraron en la Comunidad Penitenciaria Fénix, luego de que un grupo de reclusos le arrebatara el arma a un guardia y se desatara un tiroteo de unos 20 minutos, señaló por su parte la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad .

En el amotinamiento también hubo 28 heridos, precisó a la AFP, Carlos Nieto, coordinador de esa ONG. Los reos que encabezaron el motín fallecieron, indicó Varela, citando versiones de otros internos, y añadió que los custodios fueron ultimados a cuchilladas. Un centenar de parientes de los prisioneros detenidos acudió este viernes al penal para solicitar información de lo ocurrido.

En la morgue de la ciudad de Barquisimeto,-a unos 13 km por carretera de la cárcel, otras personas identificaban a los fallecidos, varios de ellos con disparos y puñaladas. "Sus condiciones son terribles (...), muchas heridas, puñaladas, disparos. Gracias a Dios mi hermano no está entre las víctimas", relató a la prensa bajo anonimato un familiar de un detenido.

Este motín se produce luego de que el pasado 28 de marzo 68 presos murieran en un incendio en unos calabozos policiales de la ciudad de Valencia (norte).Las llamas fueron iniciadas por los propios detenidos para forzar a los custodios a abrir las rejas y escapar. Cinco policías son procesados por homicidio en relación con ese caso.

Nieto aseguró que este viernes el reclusorio de Barquisimeto ya estaba bajo control de las autoridades. Según la ONG, los reos se alzaron al no recibir beneficios procesales, durante una jornada en la que autoridades ministeriales evaluaban retrasos en sus casos. "Intentaron tomar por rehenes a varios custodios e incluso a la directora del penal", detalló.

En la Comunidad Penitenciaria Fénix se encuentra recluido el diputado opositor Gilbert Caro, detenido el 11 de enero de 2017 por supuestamente planificar "acciones terroristas". Ramón Carmona, abogado de Caro, declaró que no sabe nada sobre "la integridad física del diputado", con quien, dijo, se reunió hace 15 días y lo vio "muy deteriorado", con ocho kilos de peso menos. "Hay una orden del 10 de abril para trasladarlo a la cárcel militar de Ramo Verde (en las afueras de Caracas) y no sabemos por qué no se ha materializado", añadió.

Desde 2011, unas 400 personas han muerto violentamente en los reclusorios venezolanos, considerados entre los más peligrosos de la región, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos.