300 cajas de bolsos y una millonada: el botín del ex primer ministro malasio y su esposa

Unas 300 cajas con bolsos de diseño, de marcas como Hermes o Louis Vuitton, y 72 maletas con dinero en metálico en varias monedas, joyas y otros objetos de valor. Ese es el botín que por el momento ha incautado la Policía malasia tras registrar la vivienda del ex primer ministro Najib Razak y su esposa, Rosmah Mansor, en busca de pruebas que les vinculen con el escándalo de corrupción del fondo estatal 1MDB. Lujosos caprichos que prometen medirse con clásicos del derroche asiático como los 3.000 pares de zapatos y otros tesoros de Imelda Marcos, esposa del ex dictador filipino Ferdinand Marcos.

“Hemos precintado las maletas, pero sabemos que contienen dinero y joyas. La cantidad de joyas es más bien grande”, aseguró el jefe del departamento de investigación de crímenes comerciales de la policía (CCID), Amar Sing Ishar Singh, citado por la agencia de noticias Bernama. Un suculento arsenal que por su gran envergadura aún no ha podido ser tasado, y que necesitó de hasta cinco furgones para ser trasladado, según imágenes capturadas por medios locales.

Los registros comenzaron la noche del miércoles con un espectacular despliegue de una docena de coches frente a la vivienda del ex primer ministro y su mujer en una acaudalada zona de Kuala Lumpur, la capital malasia. Entre los vehículos había un furgón para transportar detenidos, lo que atrajo a vecinos y curiosos ante el rumor de un inminente arresto a Najib, que finalmente no ocurrió. Otros cinco lugares, la antigua oficina del ex dirigente y cuatro casas más, también fueron inspeccionados simultáneamente.

El objetivo era hallar pruebas que vinculen al ex mandatario y su esposa con el escándalo de corrupción del fondo estatal 1 Malaysia Development Berhanrd (1MDB), creado en 2009 por el propio Najib para ayudar a desarrollar la economía malasia. Seis años después, en 2015, se desveló que 4.500 millones de dólares del mismo habían sido desfalcados, con 681 millones acabando directamente en cuentas privadas de Najib. Donaciones, dijo el ex líder en su día, de la familia real saudí.

El escándalo fue clave en la inesperada victoria el pasado 9 de mayo de la coalición Pakatan Harapan (PH), liderada por Mahathir Mohamad, que a sus 92 años vuelve a gobernar Malasia después de hacerlo durante más de dos décadas (entre 1981 y 2003). Mahathir ha declarado la investigación como una prioridad y ha abierto la puerta a una detención temprana de Najib, que hasta ahora había salido inmune de la corruptela. Ni el ex primer ministro ni su mujer pueden abandonar Malasia.

Además de las cajas con bolsos y las maletas, la policía confiscó varios documentos que estarían relacionados con el 1MDB. La clave puede radicar en la caja fuerte encontrada en la residencia de Najib, que los agentes no han podido abrir aún.

La vida de Najib ha dado un giro de 180 grados en la última semana: tras nueve años en el poder, perdió estrepitosamente las elecciones contra Mahathir –dando la primera victoria desde la independencia del país a la oposición- y ahora se enfrenta a los posibles resultados de una investigación plena del 1MDB en Malasia, obstaculizada durante su mandato.

El hallazgo de los artículos de lujo en su vivienda refuerza además las sospechas populares sobre el elitista estilo de vida de Najib y su esposa Rosmah en un país que, aunque lleva años creciendo de forma sostenida, se encuentra todavía en vías de desarrollo. La misma Rosmah ya se vio salpicada por el 1MDB: una investigación del departamento de Justicia de EE.UU. aseguró que la ex primera dama recibió diamantes por un valor de cerca de 30 millones de dólares, robados del 1MDB y blanqueados por el empresario malasio Jho Low.

Rosmah no fue la única depositaria de los regalos de Low, acusado de blanquear más de 360 millones del fondo. En un giro hollywoodiense, la modelo Miranda Kerr recibió dos imponentes diamantes por parte del empresario, mientras el actor Leonardo DiCaprio fue obsequiado por Low con un Picasso, un Basquiat y una fotografía de Diane Arbus.

Pero lejos de tratarse de una trama cinematográfica, el 1MDB ya ha tenido consecuencias reales en Malasia. Mahathir se ha comprometido a intentar recuperar los miles de millones desfalcados del fondo, y ha asegurado que las autoridades malasias están cerca de presentar cargos contra Najib: “Creemos que muy pronto podremos tener un caso en su contra”, dijo esta semana el nonagenario primer ministro.