México formaliza una queja ante Estados Unidos por los nuevos ataques de Trump

La contención del Gobierno de México ante Donald Trump parece no ser infinita. Este jueves, la Cancillería ha presentado ante el Departamento de Estado una nota diplomática de protesta por las declaraciones del presidente de Estados Unidos en las que comparaba a algunos migrantes con animales y por los nuevos ataques que ha lanzado contra México.

"Las afirmaciones del mandatario estadounidense son absolutamente inaceptables, ya que generan un clima adverso para los mexicanos que se encuentran en la Unión Americana, independientemente de su situación migratoria", señala la Cancillería mexicana en un comunicado, en línea con lo que horas antes había dicho su máximo responsable, Luis Videgaray. La queja se hizo ante el Departamento de Estado, ya que Estados Unidos no cuenta aún con embajador en el país vecino tras la reciente salida de Roberta Jacobson.

En el comunicado México no señala exactamente la frase de Trump -"no son personas, son animales"-, en la que se refería a los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y tras la que azuzó de nuevo su retórica antimigratoria. Trump aseguró que las "leyes débiles" impiden a su Gobierno deportar a más indocumentados y criticó a México por "no hacer nada" en materia migratoria. "Estamos sacando a gente del país, no te creerías cómo de mala es esta gente", afirmó Trump, quien aseguró que están siendo expulsados a "una ratio nunca vista". "El Gobierno de México refrenda su firme compromiso de velar por el trato digno y el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, sin distinción de su situación migratoria", respondió la Cancillería mexicana.

El nuevo encontronazo entre ambas Administraciones se produce días después de que venciese uno de los tantos plazos dados para llegar a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya no podrá ser aprobado por el actual Congreso de Estados Unidos. En más de una ocasión Trump ha asegurado que no firmará un acuerdo que no sea fructífero para su país, y sus intereses.

Videgaray, el puente del Gobierno de Enrique Peña Nieto y la Casa Blanca por su amistad con el yerno de Trump, Jared Kushner, se ha visto obligado a elevar el tono como pocas veces antes lo había hecho. Si México coopera con su vecino del norte, dijo antes de hacerse público el comunicado, es para velar por sus propios intereses y no para complacer al presidente de Estados Unidos.

La relación con el vecino del Norte, tanto en materia migratoria como comercial, será uno de los temas que marcará el segundo debate presidencial de México, que se celebrará el domingo en la ciudad fronteriza de Tijuana. Hasta ahora todos los candidatos, con más o menos contundencia, han asegurado que no permitirán que el Gobierno de Estados Unidos siga vilipendiando a México como hasta ahora.