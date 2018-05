¿Era un ovni lo que se vio en Uruguay?

La retransmisión en directo con la que el Canal 30 Punta Cable de Punta del Este (Uruguay) interrumpió su programación mostraba una luz que se movía lentamente, exhibiendo una extraña forma: un auténtico objeto volador no identificado. La noticia recorrió las redes sociales e instaló la pregunta: ¿han llegado los extraterrestres a Uruguay?

Pasaron algunas horas antes de que la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Idenficados (CRIDOVNI) de la Fuerza Aérea uruguaya publicara un comunicado vía Twitter: no era un ovni, sino un vuelo de la compañía Austral procedente de Buenos Aires con destino al aeropuerto esteño de la Laguna del Sauce. El aparato, un Embraer 190, había sido detectado por los radares y por la torre de control, con la misma trayectoria y horario que tenía el objeto volante y luminoso que había despertado la curiosidad pública. La forma e intensidad del resplandor habían sido causadas por la nubosidad.

De acuerdo a denuncias recibidas en el día de ayer, relacionadas a un OVNI observado a través de un video emitido en vivo por “Canal 30 Punta Cable” se informa que:



El OVNI fue identificado como un avión Embraer 190 de la compañía Austral, número de vuelo AUT2346. — Fuerza Aérea Uruguay (@Fuerza_aerea_uy) 25 de abril de 2018

La CRIDOVNI moviliza decenas de personas cada vez que se producen incidentes de este tipo, explica el Teniente Coronel Aviador de las FFAA uruguayas, Gerardo Tajes. En este caso, “mientras un equipo de Montevideo viajaba a Punta del Este, el Comando de la Fuerza Aérea revisaba sus radares y también se movilizaba a los operadores del aeropuerto de la Laguna del Sauce”.

La detección de objetos voladores no identificados no se toma a la ligera en Uruguay: “La Fuerza Aérea es la parte del Estado que tiene como misión la vigilancia del espacio aéreo. Así, tenemos control total, sabemos lo que entra y lo que sale. Es algo muy diferente del control del tránsito aéreo, que hace la aviación civil. Y nosotros con nuestros radares captamos las naves que no quieren ser captadas. De este modo generamos también un banco de datos de cooperación a nivel internacional”, explica el Teniente Coronel Aviador Gerardo Tajes.

A veces, algunos casos se quedan sin solución, reconoce el militar, pero la mayoría de las veces el fenómeno tiene una explicación racional. Un buen ejemplo ocurrió el año pasado, cuando con varias semanas de diferencia, tres globos de helio de Google se precipitaron sobre el suelo uruguayo. Los aparatos, de 12 metros de alto y 15 de ancho, formaban parte del proyecto Loon de Google para llevar internet a las zonas rurales. Y aterrizaron sin aviso, causando algún susto en varias zonas poco pobladas de Uruguay.

Dotadas de tres cazas de combate (modelo Cessna A-37 de los años 60), cinco aviones de transportes, avionetas y nueve helicópteros, la Fuerza Aérea uruguaya es modesta, pero se inscribe dentro de una tradición militar que no hace concesiones a soberanía territorial. En Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes, rodeado de gigantes como Brasil y Argentina, la doctrina es clara: en caso de invasión (terrestre, extraterrestre o lo que sea) lo primero es dar la alerta y después organizar la resistencia en los centros urbanos hasta que llegue ayuda de los aliados. Por suerte, desde hace más de un siglo, Uruguay no ha sufrido ninguna amenaza y sus acciones bélicas han tenido como objetivo defender su neutralidad e integridad territorial.

La Fuerza Aérea uruguaya informa de sus operaciones a bordo de los helicópteros y aviones a través de su cuenta de Twitter: traslados de prematuros, ancianos, heridos, accidentados, desde los lugares más remotos de Uruguay hasta los hospitales de Montevideo. Y operaciones de paz, ya que Uruguay es uno de los principales contribuyentes del mundo (si se mide por habitante) a las misiones de la ONU.