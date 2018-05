La mayoría de tunecinos da la espalda a las primeras elecciones locales libres

La tasa de participación alcanzó el 13% a las 12.00 horas (13.00 en la España peninsular), tres horas y media después de abrirse los colegios, informó La Instancia Superior Independiente para las Elecciones.

“Es una auténtica catástrofe. La participación es bajísima. No tiene nada que ver con las elecciones legislativas de 2011 o de 2014”, comenta alarmado Lazaar, presidente de una mesa electoral en un barrio popular de la capital colindante con el casco antiguo. Pasadas las 11 de la mañana, y cuando las urnas llevaban ya tres horas abiertas, tan solo 162 ciudadanos habían votado sobre un total de 3038 inscritos. Es decir, poco más del 5%.

“La gente está muy decepcionada porque oyó muchas promesas que no se han cumplido. Sobre todo los jóvenes, han perdido la confianza en toda la clase política”, comenta Anís, un enfermero de 27 años que monitorea el proceso para una ONG. Junto con los policías apostados en la entrada de la escuela, es el único menor de 30 años a la vista. Integrado por unos 30.000 miembros agentes, el dispositivo de seguridad desplegado por el Ministerio de Interior en estos comicios es robusto. No en vano, en 2015, Túnez padeció una oleada de atentados yihadistas que segaron la vida de más de 70 personas, la mayoría turistas. No obstante, desde entonces, las autoridades han sido capaces de recuperar el control de la seguridad.

“No tenía previsto votar. Pero hace una semana, conocí a una doctora candidata por una lista de independientes que me hizo cambiar de opinión. Me dijo que no debemos perder la esperanza, y que si no nos gustan los que mandan, hay que dar la oportunidad a otros para que el país pueda progresar”, explica Sonia, una sonriente funcionaria de 49 años. En estos comicios, 860 listas, un 40% del total, son agrupaciones municipales que no pertenecen a ningún partido.

Los grandes favoritos en estos comicios son los dos partidos coaligados en el Gobierno nacional desde 2015: Nidá Tunis, de ideología conservadora, y Ennahda, islamista moderado. Estas son las dos únicas fuerzas políticas que presentaron candidaturas en los 350 municipios del país. “Hemos votado pensando en el futuro de nuestros hijos y nietos. Hay que dar una oportunidad a este Gobierno, lleva solo tres años”, sostiene Fatima Rezgui, una jubilada que ha acudido al colegio acompañada de su marido.

Aunque no quiere revelar el sentido de su voto, deja entender que se trata de Nidá Tunis, en cuyas listas han encontrado cobijo numerosos políticos del antiguo régimen. “Las cosas iban mucho mejor con Ben Alí. Ahora tenemos muchos problemas: hay menos seguridad y más paro, y sobre todo, el coste de la vida se ha encarecido”, añade Rezgui, ataviada con un velo islámico de color lila.

Durante unos segundos, un creciente rumor rompe la calma de un domingo soporífero. Se trata de los cánticos de decenas de jóvenes seguidores del club de fútbol Taraji, que se dirigen al estadio, indiferentes ante el proceso electoral en curso. “Creo que estas elecciones son muy importantes, incluso más que las legislativas, porque con la nueva ley, los consistorios han ganado muchas competencias”, asevera Ghazi, un hombre de 60 años que se define como “conservador” antes de soltar una pararrada sobre los peligros que Túnez importe la libertad sexual de los europeos. Su elección, como en otras ocasiones, es Ennahda, al que considera “el partido más limpio, menos corrupto”.

Fabiano Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo y jefe de la misión de observación de la Unión Europea, prefiere resaltar los aspectos positivos de la jornada. “De momento, la votación está transcurriendo con total normalidad. Nuestros 124 observadores no han apreciado ninguna irregularidad grave, ni incidentes violentos”, afirma este político del partido Cinco Estrellas, que califica las elecciones de “muy importantes” para la transición democrática. Con su abstención, una mayoría de tunecinos parecen discrepar. Los resultados oficiales se esperan a partir del próximo martes.