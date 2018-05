Animadoras en ‘topless’, una noche de abuso

El hervidero de casos de abuso vuelve a salpicar al deporte en Estados Unidos. Cinco animadoras, en inglés cheerleaders, describieron bajo anonimato al New York Times una jornada laboral que terminó con ellas posando ante una cámara en topless y ejerciendo de damas de compañía –sin sexo y sin paga– de los patrocinadores del equipo de fútbol americano Washington Redskins.

Los directores del Redskins traspasaron la línea en un viaje a Costa Rica en 2013 durante una sesión de fotos de calendario. Lo primero que le llamó la atención a las viajeras fue que requisaron sus pasaportes al llegar al complejo Occidental Grand Papagayo. Pero eso fue lo más suave. Al arrancar la sesión fotográfica, un grupo de inversores y los dueños del estadio FedExField, llegaron a ver a las animadoras sonreír ante la cámara. Algunas obligadas a posar en topless y otras con el cuerpo cubierto solo de pintura. Ni pompones ni uniforme. Así trabajaron durante 14 horas.

Una vez acabada la irregular sesión, los ejecutivos del equipo escogieron a nueve de las 36 chicas para llevarlas a otro campo de juego: acompañar a los patrocinadores que querían fiesta. "Regresen a su habitación y prepárense", les dijo el director. Varias comenzaron a llorar, según el relato del New York Times "No nos pusieron una pistola en la cabeza, pero era obligatorio para nosotras ir", describió una de las víctimas. "No nos preguntaron, nos dijeron. Otras chicas estaban devastadas porque sabíamos exactamente lo que estaba haciendo".

Las denunciantes pidieron al comisionado de la NFL, Roger Goodell, y a los abogados de la liga, sostener una reunión de "buena fe" con al menos cuatro animadoras para crear reglas y regulaciones vinculantes para todos los equipos de la NFL. Además, piden que las formaciones que actualmente tienen equipos de cheerleaders no puedan disolverlos como represalia durante al menos cinco años. Esperan una respuesta este viernes.

Un portavoz de los Redskins afirmó que el equipo no hará comentarios sobre el caso de Costa Rica. Stephanie Jojokian, la exdirectora y coreógrafa, negó vehementemente que se haya forzado a alguien a salir de fiesta y agregó: "Es un ambiente de apoyo para estas mujeres". Ella misma, según un testimonio recogido por la cadena WJLA-TV, dijo en una audición: "No cubras demasiado tu área del pecho. Asumiremos que intentas ocultar algo".

En ese entorno de "apoyo", estas mujeres son vistas de muchas maneras. Hasta como un objeto de limpieza. En un antiguo anuncio de radio del equipo se escuchaba a un grupo de hombres hablar sobre un concurso en el que los ganadores podían elegir a las cheerleaders de Redskins para que les lavaran el coche. Uno le preguntaba a otro si le gustaría que ellas se enjabonaran y frotaran en el vehículo.

El contrato de las animadoras especifica que deben participar en actividades fuera del campo de juego, como "eventos comunitarios y caritativos, campamentos juveniles, etc". Lo que no presuponen es que ese etcétera incluye ir a bailar con los patrocinadores del equipo. "Desafortunadamente, siento que no cambiará nada hasta que algo terrible suceda, como que una niña sea atacada de alguna manera o violada", lamentó una de las denunciantes.