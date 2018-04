Ortega impone una controvertida reforma a la Seguridad Social en Nicaragua

Managua y otras ciudades importantes de Nicaragua estaban el jueves “resguardadas” por miembros de la llamada Juventud Sandinista y huestes del Gobierno, listos para amedrentar o reventar las manifestaciones que se organizaban para protestar contra una serie de reformas a la Seguridad Social impuestas por decreto por el presidente Daniel Ortega, que incluyen un controvertido recorte del 5% a las pensiones y aumentos en las contribuciones que entregan la patronal y los trabajadores, para “rescatar” al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un sistema en estado de coma debido a once años de administración ineficiente y utilización de sus fondos para financiar dudosos proyectos de inversión de personas ligadas al mandatario, según investigaciones de la prensa independiente nicaragüense.



Las reformas fueron anunciadas la tarde del lunes por el presidente del Consejo Directivo del INSS, Roberto López, pero fueron oficializadas el jueves por Ortega, a través de un decreto publicado en el diario oficial del Estado. Estas reformas, criticadas por economistas y despreciadas por las cámaras empresariales, establecen un aumento sustancial en los aportes que deben dar a la Seguridad Social tanto la patronal como los trabajadores, además de disminuir el valor de las futuras pensiones en hasta un 12%. Pero la medida que más ha generado estupor entre los nicaragüenses es un recorte del 5% de las pensiones que reciben cientos de miles de jubilados, que en la mayoría de los casos devengan una mísera pensión por jubilación, a pesar de haber trabajado una vida para garantizarse este derecho. Esa reducción en las pensiones –según la explicación oficial– es para financiar el acceso de los jubilados a atención médica y medicinas.



Manuel Ruiz, uno de los principales expertos en la materia en Nicaragua, explicó que la medida es inconstitucional y viola las leyes del país, porque es el Parlamento el que debe crear tributos y no funcionarios del Estado, además de que violenta los derechos de los pensionados a recibir atención médica y medicamentos sin que estos se le deduzcan de sus pensiones. Ruiz, que catalogó las reformas como “inhumanas e insensibles”, criticó que el Gobierno no redujera el altísimo gasto administrativo del INSS, que mantiene empleados a miles de trabajadores súpernumerarios o que se conozcan los resultados de los préstamos para inversiones, que han beneficiado a personas cercanas al presidente Ortega.



Las principales cámaras empresariales del país también rechazaron las reformas, al considerarlas un golpe a la de por sí raquítica economía nicaragüense. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) informó en un comunicado que rompía el “diálogo y consenso” con el Gobierno, en alusión a la relación cercana que hasta ahora funcionaba bajo un esquema en el que las dos partes tomaban todas las decisiones importantes en Nicaragua, sin involucrar a organismos de la sociedad civil, organizaciones sindicales o agrupaciones políticas. La decisión de Ortega fue calificada por el COSEP como una “señal política sobre temas económicos que provoca desconfianza” y que envía “señales inciertas” para preservar el clima de negocios, atraer inversiones y generar empleos.



La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) también mostró su preocupación por las reformas. Sus directivos dijeron a través de un comunicado que estas golpean de forma directa “los ingresos de miles de nicaragüenses en la economía formal, y la competitividad del país”, además de tener efectos en el desarrollo.



El economista Adolfo Acevedo advirtió que estas medidas afectarán a miles de medianas y pequeñas empresas que tendrán que asumir la carga del aumento en el aporte a la Seguridad Social impuesto a la patronal. “Significaría un incremento considerable en los costos que se agregan a los salarios”, dijo Acevedo, por lo que las empresas grandes o medianas “buscarían mecanismo para reducir la afiliación de sus trabajadores al sistema”, mientras que las pequeñas tendrían “problemas financieros y de liquidez muy serios para hacer frente a estos costos más altos, creando un formidable desincentivo para la formalización” de los trabajadores. Es decir que se podría producir un aumento en el desempleo y en el sector informal de la economía. “Todas las empresas se verían compelidas a reducir personal y los incrementos salariales para compensar el aumento del aporte patronal”, advirtió.



Ortega recibió en 2007 –cuando asumió el poder en Nicaragua– el sistema de Seguridad Social saneado y con superávit. Once años después de ineficiente administración sandinista, la institución está en banca rota y con un déficit de más de 71 millones de dólares. El Gobierno espera recaudar unos 220 millones de dólares para “salvarla”, mientras que los nicaragüenses expresaron su rechazo a las reformas, consideradas un “asalto” del Estado a su economía. El jueves, cuando centenares de ellos intentaron manifestarse en Managua y otras ciudades importantes del país, se encontraron con la orden oficial de movilizar a sus huestes para intimidar o reventar cualquier protesta. Es la política orwelliana de “amor y paz” promulgada por Rosario Murillo, la vicepresidenta, esposa de Ortega y administradora de hecho del Estado.